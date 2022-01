A un paso del FC Barcelona: el mexicano Héctor Moreno y la lesión que acabó con las posibilidades de cumplir un sueño blaugrana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Llegar a un equipo histórico del fútbol europeo es el sueño de muchos futbolistas. En el FC Barcelona jugadores cómo Rafa Márquez y los hermanos Dos Santos han podido darse el lujo de vestir aquellos prestigiosos colores. Sin embargo, otro mexicano tuvo la oportunidad de haberse uniformado con el club. Héctor Moreno reveló sus posibilidades de haber llegado al conjunto blaugrana.

Hace ocho años, el defensor nacido en Culiacán mostraba un gran nivel en la disciplina. Su punto cumbre sería el Mundial de Brasil 2014. Moreno tuvo la posibilidad de fichar por el FC Barcelona antes de la Copa del Mundo, pero tuvo que esperar hasta después del torneo. No obstante, el destino le hizo una mala jugada.

FOTO: Héctor Moreno sufrió fractura de tibia en el duelo ante Holanda. pic.twitter.com/j0oqunr05r — CANCHA (@CANCHAELNORTE) June 29, 2014

“Hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no sólo había pláticas con el Barcelona, sino que también tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos. Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida”, confesó el defensor de Monterrey en una entrevista para TUDN, hace un par de años.

El mexicano se retiró lesionado de aquel encuentro tras una desafortunada entrada sobre Arjen Robben. Héctor Moreno señala esta acción como un punto de inflexión en su carrera. Fue el momento clave en el que esfumaron sus posibilidades de llegar a uno de los clubes más grandes de Europa.

Héctor Moreno anhela sacarse la 'espinita' del Mundial de Brasil 2014.



El defensa del Tri recordó las sensaciones de la fractura de su pierna izquierda en la Copa del Mundo de hace cuatro años, en el juego de semifinales contra Holanda. pic.twitter.com/eszxTZyc4Q— TUDN USA (@TUDNUSA) June 5, 2018

Una carrera para nada despreciable

A pesar de que Héctor Moreno no pudo llegar al FC Barcelona, el mexicano puede darse el lujo de presumir a los grandes equipos por los que fichó. El defensor nacido en Culiacán pudo vestir la camisetas de equipos como la Roma, Real Sociedad, PSV Eindhoven y el Espanyol. View this post on Instagram A post shared by PSV (@psv)

También te puede interesar:

· Un Clásico doloroso: futbolista del FC Barcelona jugó ante el Real Madrid con un par de tornillos en su mano derecha [fotos]

· “Los aficionados no son el problema del fútbol mexicano”: la respuesta a Héctor Herrera luego de su reproche a los seguidores de El Tri

· México vs. Jamaica: alineaciones probables, horario y dónde podrás ver el regreso de El Tri al Octagonal de Concacaf