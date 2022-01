Paris Hilton ya se casó, pero ¿cuándo se convertirá en madre?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Paris Hilton, quien recientemente se casó con Carter Reum en noviembre, misma millonaria boda que se grabó para su reality “Paris in Love”, ha dejado claro que no piensa esperar mucho para convertirse en madre.

La millonaria Paris Hilton dejó claro que no piensa esperar mucho para ser mamá. De hecho expresó que es una de sus más presentes prioridades y habló de la ilusión de tener gemelos y que seguramente fuese un sueño que antes tuviese un niño varón para que, como ella misma quiso, pudiese cuidar de los menores. View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

“Lo estoy deseando. Esa es sin duda una de mis grandes prioridades ahora mismo”, dijo Paris Hilton cuando le preguntaron por si ya tenían planeado ampliar la familia y convertirse en madre tras su reciente boda. “Me gustaría tener gemelos primeros. O no, no lo sé, es difícil de decir. Siempre quise tener un hermano mayor porque sentía que, si lo tenía, me podría proteger en sitios como la escuela. Así que podría ser mejor tener un niño primero”, aseguró la millonaria a E! News.

Justo alrededor de su boda, el tema de la maternidad de Paris Hilton estuvo en el tapete. Dejó claro que sí quiere incursionar en este rol ahora que tiene 40 años y ha conversado con su esposo Carter Reum sobre las distintas vías que tienen para lograrlo como la fecundación “In Vitro” y la maternidad subrogada. Cosa con lo que ha acudido por consejos a una de sus grandes amigas, Kim Kardashian. Recordemos que dos de sus hijos con Kanye West nacieron por esta vía. View this post on Instagram A post shared by @heart_eyesz

