Video muestra a estudiantes no vacunados de escuela de LA separados del resto de sus compañeros con cuerdas

Un grupo de padres y estudiantes de California está demandando a una escuela chárter de Los Ángeles después de que el colegio los separó de sus compañeros de clase y se negó a dejarlos entrar al salón, debido a su estado de vacunación contra el Covid-19.

El video compartido por la organización a favor de la elección de vacunas ‘Déjalos Respirar’ (Let Them Breathe) muestra a los estudiantes no vacunados en New West Charter School separados detrás de barreras con cuerdas la semana pasada, mientras las autoridades de la escuela se niegan a dejarlos entrar a clases.

La estudiante Ellah Nahum, quien no está vacunada, dijo que está decepcionada con la administración y con sentimientos de ‘abandono’ por parte de los administradores de la escuela.

“Sentí que toda mi escuela me había echado a patadas. Se suponía que ellos serían los que me respaldarían, alentándome a asistir a la escuela, a aprender”, dijo a la cadena Fox News el miércoles.

“No todos los días escuchas que un adolescente quiere ir a la escuela. Pero en este caso, eso es todo lo que queríamos. No estábamos aquí para protestar. No estábamos aquí para hacer un punto. No estábamos aquí para iniciar ningún drama o emoción en el campus. Sólo estábamos allí para ir a la escuela”.

Nahum ahora afirma que la escuela le está negando el derecho a la educación en persona.

“Solo estoy tratando de ejercer mis derechos constitucionales”, dijo.

“Solo quiero ser tratado como el resto de mis compañeros de clase y no quiero serlo, o al menos no quiero que mi reputación, mi estado, se consuma por el hecho de que ahora no estoy vacunado”.

Ella continuó: “En este punto, siento que eso es todo lo que me he convertido para mis compañeros de clase y mi administración, y todo lo que he hecho para ayudar a construir mi relación con todos mis compañeros y mis maestros ahora se ha eliminado por completo debido a el hecho de que no estoy vacunado.

Sharon McKeeman, fundadora de Let Them Breathe, dijo que la organización está trabajando para garantizar que todos los estudiantes reciban una educación, independientemente de su estado de vacunación.

“Hemos estado ayudando a los padres a abogar, y ahora hemos presentado esta demanda en nombre de estudiantes como Ellah, porque ningún joven debe ser segregado o castigado solo por intentar acceder a su educación en persona en los Estados Unidos”, añadió McKeeman.

La Junta Directiva de la escuela New West Charter anunció su adopción del mandato de vacunación en octubre pasado, dando a los estudiantes hasta el 28 de diciembre para obtener su dosis final de la vacuna contra el coronavirus.

El mandato entró en vigor después de las vacaciones de invierno.

La política permite exenciones médicas, pero no permite exenciones basadas en creencias religiosas o personales. A pesar de la controversia en curso, New West Charter School emitió un comunicado a Fox News diciendo que el mandato de vacunación es “lo correcto para todos” los estudiantes.

