Lupillo Rivera confesó que sus hijos no tendrán herencia

La familia Rivera no deja de estar en medio de la polémica por los conflictos que se desataron por la herencia y negocios de la cantante Jenni Rivera, ante ello Lupillo reveló que no tiene testamento pues no contempla dejar una herencia a sus hijos.

El conflicto que surgió entre los Rivera comenzó luego de que Rosie anunciara que dejaría de ser la directora de las empresas de la “Diva de la banda”, pues después de ello Chiquis acusó a sus tíos de robo al tomar dinero de la herencia de su madre, en la que no está incluida.

En entrevista para “Ventaneando”, Lupillo Rivera aseguró que él no tiene testamento y que no ha pensado dejar herencia para sus hijos pues asegura que, aunque confía en sus hijas y su esposa, no desea que existan conflictos entre ellos.

El cantante detalló que no dejará herencia pues desea que sus hijos aprendan a trabajar para salir adelante: “Siempre les he enseñado a mis hijos que nunca les voy a dejar nada cuando me muera porque hay que sobrevivir”.

Al ser cuestionado sobre una reconciliación con su familia, Lupillo Rivera señaló que “cada quien por su lado va a estar mejor” y dijo estar feliz con lo que ha hecho. “Sigue siendo una familia de todos modos, estemos correctos o incorrectos”.

En medio de explosivas declaraciones, Johnny López, hijo menor de Jenni Rivera, informó que habría una auditoría a las empresas de su madre pues sospechaban de robo ya que su tía no había entregado reportes anuales que eran parte de su trabajo.

Juan Rivera se sumó al pleito al compartir un video en el que se puede ver a Rosie llorando tras las acusaciones de sus sobrinos, sin embargo, pidió 165 mil dólares para retirarse y un acuerdo de confidencialidad para no hablar de lo sucedido.

Lupillo se involucró en el pleito para defender a sus sobrinos pues Juan Rivera les habría pedido 300 mil por su trabajo pese a que recibía un sueldo mensual. Sin embargo, en medio de la pelea se ventilaron detalles de su vida privada que más tarde intentaron desmentir ambos.

