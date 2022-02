Rayados de  Monterrey y un presupuesto pisoteado por los gigantes del Mundial de Clubes: conoce el valor de los tres grandes candidatos al título

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Mundial de Clubes es un torneo ampliamente dominado por los equipos de Europa. Los campeones de la UEFA Champions League llegan a este torneo como amplios favoritos. En esta edición, el Chelsea tiene la responsabilidad de alzar el trofeo, pero en el camino hay equipos como el Palmeiras y Rayados de Monterrey que buscarán el milagro.

Una de las características esenciales y determinantes es la desigualdad en el poderío económico de los participantes. A pesar de que Rayados de Monterrey goza de una buena plantilla, su valor no le hace cosquillas al Palmeiras, conjunto brasileño, y mucho menos al poderoso Chelsea.

A pesar de que es un aspecto extradeportivo, no deja de ser interesante conocer la dispar situación que afrontan los tres grandes candidatos a llevarse el torneo. Desde Corinthians en 2012, no ha habido un campeón de este torneo que no venga del Viejo Continente. En este sentido, Monterrey irá contra los pronósticos y las gigantescas carteras de sus rivales.

¿Cuál es el valor de los tres grandes candidatos al Mundial de Clubes?

Rayados de Monterrey está valorado en $97 millones de dólares, su futbolista más costoso es Luis Romo, jugador que está valorado en $11 millones de dólares; Palmeiras está cotizado en $205 millones de dólares, mientras que el jugador más costoso es Danilo con un valor de $21 millones de dólares; Chelsea tiene un exorbitante valor de $1.09 millones de dólares y su jugador mejor cotizado es Romelo Lukaku en $114 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Chelsea FC (@chelseafc)

Con información de Transfermarkt

También te puede interesar:

· Rayados de Monterrey tiene la misión de acabar con la supremacía de Europa: conoce el camino del conjunto mexicano en el Mundial de Clubes

· Subestiman al fútbol mexicano: periodistas argentinos cuestionan el fichaje de Ángel Romero luego de rechazar a Boca Juniors

· Gerardo Martino y un tono despectivo con El Tri: “No estoy en un lugar de privilegio”