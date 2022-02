La ex Miss Universo mexicana, Andrea Meza, recibe visita sorpresa en su debut como presentadora de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de un exitoso reinado como Miss Universo, Andrea Meza inició este lunes 7 de febrero una nueva etapa en su vida y en especial dentro de su carrera profesional, pues debutó entre grandes sorpresas como conductora a través de las pantallas de la cadena Telemundo.

Su presentación oficial ante las cámaras de televisión fue en el show “En Casa Con Telemundo”, en donde prometió seguir uniendo a las familias con noticias del mundo del entretenimiento y compartir sus talentos los millones de televidentes.

En su debut como presentadora, la ex Miss Universo mexicana tuvo un gran recibimiento entre mariachis, en donde también se sintió en casa al tener como invitada virtual a Lupita Jones, quien la preparó para obtener la corona del certamen internacional de belleza en 2020.

Asimismo, contó con la visita sorpresa de su novio Ryan Antonio, quien la consintió con un ramo de flores y la acompañó en uno de sus días más importantes.

Tras un gran recibimiento, la originaria del estado de Chihuahua, México, expresó su felicidad de formar parte de un equipo que la recibió con los brazos abiertos.

“Súper feliz y bendecida de formar parte de este equipo y encantada con todas las sorpresas que me dieron“, escribió junto a una serie de fotografías en las que compartió un poco de lo que vivió en su primer día como conductora de televisión.

Según lo compartió Andrea Meza a través de una conversación en vivo a través del Instagram de ‘En Casa con Telemundo’, la invitación para formar parte de la televisora inició meses antes su reinado, situación que le ilusionaba, pero luego de ganar la corona prefirió enfocarse en sus nuevas responsabilidades como embajadora de belleza a nivel internacional.

Antes de finalizar su gratificante etapa como Miss Universo, fue cuando decidió aceptar la oferta y oficialmente, este 7 de febrero vio materializado uno más de sus sueños, situación que la tenía feliz, inquieta y con grandes expectativas.

“Me avisaron hace dos días que hoy iba a ser mi primer día, yo ya estaba impaciente y me moría de ganas de estar en televisión“, dijo emocionada la nueva presentadora de ‘En Casa Con Telemundo’. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

