Así fue la dura batalla de Lorena Rojas contra el cáncer que le quitó la vida

Con gran tristeza y desolación, el público despidió a la reconocida actriz Lorena Rojas en el año 2015 debido a complicaciones derivadas del cáncer de mama que le fue diagnosticado varios años antes, cuando intentaba convertirse en madre.

Hoy, a siete años de su muerte, familiares, amigos y miles de personas alrededor del mundo la recuerdan con cariño por el legado artístico que dejó al haber participado en decenas de melodramas que marcaron al público. Aquí te contamos cómo vivió la artista esta enfermedad.

Lorena Rojas falleció el 16 de febrero de 2015, luego de una larga batalla contra el cáncer de mama que en la recta final presentó una metástasis afectando su hígado.

“Hizo micrometástasis, o sea, no se logró alojar en ningún órgano del cuerpo, pero sí se necesitaba la quimioterapia. Cuando te mencionan la palabra metástasis se te viene el mundo encima, esa fue la palabra que no esperaba escuchar”, contó la actriz en diversas entrevistas. “No sabes si ahora viene más fuerte, si cada que sales de una viene otra peor. No sabía ni como regresó, viene más fuerte“, agregó.

De acuerdo a las propias declaraciones de Rojas, para 2013, la enfermedad se le había propagado a los huesos y en noviembre de 2014 había alcanzado el hígado. Este capítulo en su vida fue descrito como ‘agridulce, pues en ese año también cumplió su sueño de convertirse en madre.

Asimismo, tan solo dos días antes de fallecer logró cumplir su sueño de casarse con el empresario Jorge Monje, quien fue el encargado de compartir la noticia de su deceso. View this post on Instagram A post shared by Lorena Rojas Fan (@lorena_rojasfan)

“Lorena, quien valientemente derrotó a la enfermedad en diferentes etapas desde que fue diagnosticada en 2008, murió tranquilamente en su casa, rodeada del amor de su familia, su novio y sus amigos más cercanos“, informó en un comunicado.

