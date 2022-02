Video de Vanessa Claudio en ropa interior de encaje reaviva su “antes y después”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La espectacular ex presentadora de Suelta la Sopa, la puertorriqueña Vanessa Claudio no para de calentar en las redes sociales con su belleza y sensualidad, pero sobre todo por su excesiva humildad y simpatía. No solo logró enamorar a miles de televidentes hispanos desde que comenzó a sonar en México, sino que aún cuando se alejó un tiempo del todo el mercado hispano en Estados Unidos, sigue más presente que nunca. Justo ahora que volvieron a hacer virales de nuevo unas imágenes de Vanessa Claudio desde la cama despertando en ropa interior de encaje. Obviamente, a los viejos fanáticos le han sumado miles más, pero también algunos “haters” que no pararon en traer a relucir su “antes y después”.

Justo hace unos días, supuestamente los directivos de TV Azteca regañaron a Vanessa Claudio por los cambios en su rostro y por los tratamientos estéticos que el Heraldo de México asegura se somete la presentadora regularmente. Ahora sale a relucir también el “antes y después” de Vanessa Claudio, luego que se hiciera viral nuevamente un video de Vanessa Claudio en ropa interior que le tumbó la quijada a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Álex Kaffie (@kaffievillano)

Anteriormente, algunos fans hasta la llamaron Lyn May, por estos supuestos cambios y su evidente “antes y después“, pero la verdad es que todos sucumben ante la imponente belleza de ex presentadora de Telemundo. Cada sesión de fotos de Vanessa Claudio es más bella que la otra y sus increíbles ojos claros y figura resaltan a millas de distancia.

No importa lo que digan, Vanessa Claudio es una mujer imposible de olvidar y por eso la tenemos de vuelta en menos de lo que mucho apostaron en las pantallas latinas. Así que, de la modelo y conductora, ahora es que queda rato. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

