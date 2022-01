Vanessa Claudio es hospitalizada de emergencia por una fuerte intoxicación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Apenas estaba terminando de desempacar en lo que es su regreso a México tras su aventura en la televisión de Turquía, y la conductora puertorriqueña Vanessa Claudio, ya comenzó con el pie izquierdo su retornó a territorio azteca.

Por medio de sus redes sociales, la famosa ex conductora de “Suelta la Sopa”, publicó una imagen de su hospitalización y se disculpó con el público por no poder estar en la emisión de “Al Extremo” de este viernes 28 de enero. Apenas este lunes 24 de enero, Vanessa Claudio se integró como la conductora estelar del programa “Al Extremo”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Tras dos años fuera de TV Azteca, regresó a la televisora por la puerta grande, para demostrar que sigue siendo una de las favoritas del público. En una entrevista con Venga la Alegría, la presentadora recordó sus inicios en la televisión y se dijo emocionada de regresar a la televisora que le dio la primera oportunidad y que la llevó a la fama.

Vanessa es una modelo y conductora originaria de Puerto Rico que llegó a México para incursionar en la televisión. Fue una de las conductoras estelares del matutino “Venga la Alegría” y después condujo su propio programa llamado “Este es mi estilo”, un concurso de modas en el que las concursantes debían presentar el mejor outfit para ganar.

Después de su salida de la televisora del Ajusco, se integró al programa del espectáculo “Suelta la Sopa” de Telemundo; y después probó suerte en la televisión de Turquía. A su regreso a México, se dijo mejor preparada para estar al frente de las cámaras.

“Salí de casa desde muy joven y me he ido de un lugar a otro, no es fácil, pero ha valido la pena, eso me hace sentir orgullosa de lo fuerte y arriesgada que soy y de mi capacidad de adaptación y de aprender. Entonces siento que mi estilo de vida puede inspirar a las personas a que se animen a hacer las cosas, claro con disciplina y convicción”, contó en su retorno a tierras aztecas.

Se cuida de las redes sociales

A Vanessa Claudio le gusta compartir los momentos especiales de su vida en redes sociales, pero lamenta que los internautas se sientan con el derecho de criticarla, como lo han hecho en las últimas semanas por su aumento de peso, pero lejos de que le afecten, mejor ve el lado positivo.

“Quién no subió algunos kilos en Navidad, pero ya empecé a hacer ejercicio, me hice mi chequeo anual, voy al nutriólogo y eso también lo comentó en redes sociales, para que vean que no todo es glamour, también lidiamos con todo tipo de cosas”, publicó en sus redes.

También te podría interesar: