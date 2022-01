VIDEO: Vanessa Claudio revela que está estrenando romance

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El retorno de la conductora puertorriqueña Vanessa Claudio a TV Azteca ha generado todo tipo de comentarios y hasta reacciones de sus fans, pues la ahora presentadora de “Al Extremo”, generó controversia tras la salida de Carmen Muñoz, quien emigró a su antigua empresa, Televisa,

Vanessa regresó a México luego de permanecer varios meses en Turquía, en donde se desempeñaba como conductora del programa “El Poder del Amor”, un exitoso reality de la televisión turca similar al “Big Brother”. Este proyecto laboral fue el que emprendió la presentadora tras su salida de “Suelta la sopa” en Telemundo.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

La conductora confesó que desde que salió de TV Azteca ha seguido en comunicación con algunos altos ejecutivos de la empresa, tales como Sandra Smester, Directora General de Contenidos y Distribución de la televisora del Ajusco, quien le recomendó aceptar la oportunidad de trabajar en Turquía, con el objetivo que su proyección creciera.

Una vez que se anunció la salida de Carmen Muñoz de “Al extremo”, TV Azteca necesitaba a una celebridad con una sólida imagen, y con gran aceptación del público, para suplirla, ya que el programa se transmite en varias partes del mundo. Fue entonces cuando los ejecutivos de Azteca invitaron a Vanessa Claudio a integrarse al proyecto.

Una oportunidad que Vanessa no quiso dejar pasar ya que “Al Extremo” tiene una gran popularidad y mayor alcance, lo que le ayudaría en la proyección de su imagen. Fue esta semana durante una entrevista que sostuvo con Flor Rubio en su programa de radio, que la presentadora puertorriqueña reveló que actualmente lleva cinco meses de relación.

“Salí de casa desde muy joven y me he ido de un lugar a otro, no es fácil, pero ha valido la pena, eso me hace sentir orgullosa de lo fuerte y arriesgada que soy y de mi capacidad de adaptación y de aprender. Entonces siento que mi estilo de vida puede inspirar a las personas a que se animen a hacer las cosas, claro con disciplina y convicción”. VANESSA CLAUDIO

Al ser cuestionada acerca de quién era el afortunado, Vanessa Claudio se limitó a declarar que el joven con quien se encuentra saliendo no es mexicano y que pronto lo conocerán. Esto hizo suponer que quizá se trate de alguien que conoció durante su estadía en Estados Unidos o en Turquía. Por lo que seguramente muy pronto su romance dará mucho de qué hablar, en el momento en que decida dar a conocer al hombre que le robó su corazón. View this post on Instagram A post shared by Al Extremo (@alextremotv)

También te puede interesar: