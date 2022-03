Kesha y su complicado camino al éxito

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kesha Rose Sebert, conocida simplemente como Kesha, fue un ícono dentro de la música entre 2009 – 2014, por su música llena de mezcla de diferentes géneros, presentando el “electro-pop”.

Todo parecía irle bien, con su sencillo ‘Tik Tok’, la artista saltó a la fama en el 2009, su carrera iba a la par de artistas como Lady Gaga y Katy Perry, pero su camino profesional se truncó por los escándalos con su entonces productor musical Dr. Luke, que hasta la fecha singue sin resolverse.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Nació el 1 de marzo de 1987 y estuvo expuesta a la música a una edad temprana a través del trabajo de su madre, además la artista señaló que de joven adoraba a los músicos de country como Johnny Cash y Dolly Parton.

Kesha y Dr. Luke se conocieron en 2005, aún siendo la cantante menor de edad, supuestamente este la convenció para que dejara la secundaría en Nashvile, Tennessee, y se mudara a Los Ángeles.

Al cumplir los 18 años Kesha firmó un acuerdo exclusivo de grabación de seis álbumes con el productor.

No duró mucho tiempo la tranquilidad entre ambos, ya que a tan solo meses de la firma del contrato, la cantante intentaría salir de su contrato, inclusive amenazaría con crear “falsas acusaciones de abuso” si él no accedía a liberarla.

Después de su segundo álbum ‘Warrior’, Kesha se retiró cada vez más del público y en 2014 recibió tratamiento por bulimia.

Según Billboard, ese mismo año Kesha lo demando por drogarla y violarla en una habitación de hotel nueve años atrás.

Lukasz Sebastian Gottwaldha, nombre oficial del productor, ha negado en toda ocasión dichas acusaciones de la artista.

En 2012, la tensión en la relación profesional conllevó a que Dr. Luke rechazara todas las ideas sobre la música y su imagen de la artista. Dos años después, Kesha presentó una demanda civil en California contra él y calificó su tiempo de trabajo como “una prisión de abuso”.

Pese a todo este ambiente tóxico, ha producido muchos éxitos, incluidos “Blah Blah Blah”, “Your Love Is My Drug”, “Take It Off”, “Blow”, “Die Young” y “We R Who We Are”.

Después de una batalla de casi dos años, Kesha retiró su estancada demanda civil en agosto de 2016.

En respuesta, Dr. Luke presentó una contrademanda contra Kesha por difamación, acusándola a ella y a su madre de usar las denuncias de abusos con el fin de romper su contrato. El 20 de febrero del 2016, perdió el juicio a favor del productor, estableciéndose que debía cumplir su contrato con Kemosabe Records.

En julio de 2017, Kesha lanzó su primer sencillo en solitario desde la batalla judicial, titulado “Praying”. Su tercer álbum de estudio, “Rainbow”, siguió en agosto y más tarde la gira mundial del mismo nombre. En ese momento, sin embargo, Kesha todavía estaba en su contrato discográfico con el Dr. Luke.

La disputa legal entre el cantante y el productor continuó en 2018 y 2019. Mientras tanto, estrellas como Lady Gaga y Katy Perry también están involucradas, cada una de las cuales tuvo que testificar en la corte.

En la demanda con el Dr. Lucas hubo novedades en junio de 2021. Un juez de Nueva York dictaminó que a Kesha se le podría otorgar una indemnización por daños y perjuicios por la disputa si ganaba el caso.

Sigue leyendo:

– Casi 50 años del exitoso álbum “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd

– Justin Bieber, el primer artista en tener siete sencillos de un álbum debut en la Billboard Hot 100

– Doña Rosa lanza fuerte advertencia a Juan Rivera: ‘Ya, cálmate’