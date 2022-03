“¿A poco puedo sacar dinero del banco?”: Ronaldinho pidió dinero prestado al Querétaro porque no sabía cómo funcionaban las instituciones bancarias

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ronaldinho fue un astro en el fútbol, pero al parecer no lo era tanto en las finanzas, según lo que relató su excompañero en Gallos Blancos de Querétaro, Emanuel “Tito” Villa.

De acuerdo con lo que el ahora comentarista deportivo contó, Ronaldinho no sabía cómo funcionaban las instituciones bancarias y dependía completamente de su hermano para esos temas, ya que era él quien le facilitaba todo el dinero que necesitaba.

Pero estando en México, donde jugó la temporada 2014-15 con Querétaro, le sucedió algo curioso, ya que su hermano se fue por unos días sin dejarle dinero suficiente y a “Dinho” no le quedó de otra más que pedirle dinero prestado al club para cubrir sus gastos; allí fue donde todos se sorprendieron, ya que el brasileño no sabía que podía sacar dinero de su cuenta bancaria, aún cuándo él era la imagen de Multiva, grupo financiero que patrocinaba al combinado en aquella época.

“Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice ‘oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana’. El conta le dice ‘pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras’. Dinho le dice ‘¿a poco yo puedo sacar?’”, rememoró “Tito” Villa en el podcast Tikitaka.

“Está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco y sacar su lana, o sea, siempre fue muy manejado por su hermano, era de ‘¿cuánto necesitas’, ‘1 millón de pesos’, ‘pues toma’. Ya de tarjeta de crédito ni le preguntamos, porque imagínate, no sabía lo que era un banco. Es una anécdota que me marcó con él”, confesó.

Villa concluyó relatando que en ocasiones, al ser una estrella conocida mundialmente, el futbolista ni siquiera necesitaba dinero, ya que recibía muchas cosas gratis en restaurantes y en cualquier comercio, porque era común que los dueños estuvieran felices de recibirlo y de poder tomarse una foto con él.

