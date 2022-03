FOTOS: La impresionante transformación de Altair Jarabo a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Altair Jarabo es una de las famosas más queridas del mundo del entretenimiento gracias a su belleza y carisma, cualidades que la han acompañado desde los inicios de su carrera. Para todos esos fanáticos que la conocieron en proyectos recientes, aquí te compartimos un recorrido por su trayectoria y cambios a través de los años.

La protagonista de melodramas como “Al diablo con los guapos” y “Vencer el desamor” inició su carrera como actriz durante su niñez, cuando tenía tan solo siete años de edad. La famosa debutó en televisión con la novela ‘El peñón del amaranto’; no obstante se alejó de los reflectores, pues su sueño era ser modelo.

Tras varios años, Altair Jarabo volvió a aparecer ante las cámaras, ahora en la historia “Súbete a mi moto”, protagonizada por Vanessa Acosta , Mark Tacher, Sandra Echeverría y Michel Brown. Allí, interpretó a Gaby Narváez, personaje que la llevó a obtener la atención de la gente e ir ganando cada vez más fama entre el público.

Como resultado, la famosa de 35 años pudo desarrollar papeles cada vez con más tiempo en escena en melodramas como “Código postal” e “Inocente de ti”, los que la convirtieron en una de las mayores promesas en el mundo de la actuación en México.

Si bien en su mayoría, Jarabo se ha coronado como una de las actrices favoritas para papeles de villana, bajo su manga se encuentran melodramas en los que dio vida a personajes más complejos: “Mi Pecado”, “En nombre del amor”, “Abismo de pasión” y “Vencer el pasado”.

Actualmente, la guapa artista se encuentra calentando motores para dar la bienvenida a su nuevo proyecto, “Corazón Guerrero”, donde interpretará a una villana de nombre ‘Carlota Ruíz’ para cuya preparación tuvo que teñirse el cabello. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

Además de triunfar en el ámbito profesional, la histrionisa se ha visto muy afortunada en su vida amorosa. De hecho, recientemente se juró amor eterno con el empresario Frédéric García en una lujosa ceremonia religiosa que se llevó a cabo en París, Francia. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

