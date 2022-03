El nacimiento de Arthur Lee, líder de Love

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Arthur Lee marcó la historia con su agrupación californiana ‘Love’, con temperamento rebelde supo dejar su huella en la música de los años 60.

Lee estuvo marcado por el altruismo de la generación post-guerra que había decidido cambiar el mundo con sus acciones. Fue el encargado, antes de Jimi Hendrix con su ropa colorida, de autodefinirse como el primer hippy negro, todo un desafío para una sociedad conservadora.

‘Love’ nunca logró alcanzar el éxito de bandas contemporáneas como The Byrds, The Doors o Jefferson Airplane, pero esto no evitó que su visión pionera y visionaria de la fusión del flok con rock y psicodelia ganara el estatus de banda de culto.

En 1966, ‘Love’ editó su disco homónimo con canciones llenas de energía, melancolía o armonías sin igual, “My Flash on You”, “Can´t Explain” y “No Matter What You Do” fueron algunas de ellas.

Junto a Lee estuvieron los guitarristas John Echols y Brian Maclean, además el bajista Ken Forssi y el baterista Alban “Snoopy” Pfisterer grabaron “7 is 7 is” un a potencia salvaje del hard-rock.

En enero de 1967, se les suma Tjay Cantrelli, encargado del saxofón y de la flauta, y un nuevo baterista, Michael Stuart, para grabar un nuevo álbum “Da Capo” que tiene joyas como “Oranges Skies”, “‘¡Que Vida!”, “She Cames in Color” y “Revelation”.

Pero su mejor álbum fue el tercero, “Forever Changes” (1967), el cual contaba con unas guitarras increíbles, cristalinas orquestaciones y Lee tenía su voz en su mejor momento. Con el tiempo este fue considerado como uno de los grandes de los 60.

Después de álbum, la banda se desintegró y Lee quedó como único integrante original. Salieron “For Sail”, “Out Here” y “False” pero ninguna logró el éxito de las primeras producciones.

En los 80 el mundo se olvidó de ‘Love’, pero la nueva generación de los 90 y las reediciones lo trajeron de regreso.

Lee tuvo una vida complicada, la cual lo obligó pagar cinco años de prisión entre 1996 y 2001, tras esto parecía que las luces volvían a brillar para el artista, pero la leucemia las apagó el 3 de agosto de 2006, cuando solo tenía 61 años.

