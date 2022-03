La Chiquibaby de Telemundo celebra el Día de La Mujer con sexys fotos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No es un secreto para nadie que, una de las mujeres más luchonas y carismáticas de la televisión hispana y sobretodo de la cadena Telemundo es Stephanie Himonidis, conocida por todos como La Chiquibaby conductora de Hoy Día. Pero, además de ser una chava a todo dar, es una de las mujeres más hermosas del entretenimiento hispano. Por eso, para el celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Chiquibaby publicó con unas sexys fotos.

Escotes, trajes de baño, vestidos ajustados, tops seductores y hasta su pancita de embarazo fueron parte de las sexys fotos que publicó la presentadora de Hoy Día, la Chiquibaby en su cuenta de Instagram para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Primero que le toca vivir con el rol más importante de su vida: ser madre de su la hermosa Capri Blue. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

“De esto se trata el MORRA POWER. Dentro de una mujer poderosa hay una con muchas cualidades y talentos. Una que va por sus sueños y lo conquista todo. Feliz Día Internacional de la Mujer, guapuras!! Deseo que hoy y todos sus días estén llenos de mucho amor y cosas maravillosas”, fue el mensaje con el que la estrella de Telemundo Chiquibaby ha provocado impacto al presumir imagen desde la tina publicó el compendio de sus sexys fotos. Además de bella e inteligente, hace poco la Chiquibaby dijo que se sentía más joven y enérgica que nunca e incluso ha bromeado con estar batallando contra el Bótox. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

En la industria del entretenimiento, siempre se ha dicho que la competencia entre mujeres es bárbara, pero la Chiquibaby ha demostrado todo lo contrario. No hay semana que pase que la misma no le tire porras y flores a sus compañeras de Hoy Día como lo son Arantxa Loizaga y su amiga, Adamari López. Sin duda alguna la Chiquibaby es el mejor ejemplo de mujer hispana empoderada. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

