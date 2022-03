Sin sostén, Adamari López se muestra muy sexy al modelar un saco rojo abierto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López ya supera los siete millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos sorprendió con unos videos en los que posa como toda una modelo, luciendo muy sexy en un saco rojo sin mangas que, abierto, dejó ver que no llevaba sostén.

A sus 50 años la puertorriqueña luce espectacular, y ha compartido con sus fans varios clips llenos de humor en los que muestra sus cambios de look; a veces se hace acompañar de su amiga Yaritza Medina, con quien realiza divertidas coreografías. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Hace algunos días Adamari celebró el cumpleaños de su pequeña hija Alaïa en el Hotel Nickelodeon de la Riviera Maya; todos se divirtieron con las atracciones, el parque temático de Bob Esponja y hasta el slime, lo cual pudo constatarse en un clip que publicó en sus historias de esa red social. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez Fans (@adamarilopezt)

