Los Timberwolves de Minnesota se burlaron de Russell Westbrook en pleno partido de la NBA tras gran derrota (Video)

Westbrook sobre el trash-talking de los Wolves:



"No me molesta en absoluto. Ninguno de ellos ha logrado nada en esta liga que me haga decir 'Oh, están diciendo tonterías, voy a responderles'".