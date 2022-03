La actuación de Beyoncé en los Premios Oscar 2022 no fue “En vivo” por exigencia de ella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La diva Beyoncé es una de las artistas más exigentes de la industria musical. No en vano ha recibido fuertes críticas sobre todo por su disciplinada manera de trabajar. Por ello no se arriesgó a actuar “En vivo” desde los Premios Oscar 2022, sino que grabó antes todo desde las canchas de tenis de la ciudad de Compton ubicada en Los Ángeles, California. La cantante no se quiso arriesgar y dejar en manos de posibles imprevistos el espectacular y muy cuidada presentación con hizo el “opening” de la ceremonia.

Y es que su actuación en los Premios Oscar 2022 se grabó antes de la gala como tal. Rob Mills, quien también pertenece a la compañía Disney y ABC dijo que eso solo refleja el nivel de profesionalismo de Beyoncé y de lo perfecta que es a la hora de trabajar. “Fue pregrabada. Creo que, como han podido ver, Beyoncé tenía una visión fabulosa para esta canción, y creo que nadie quería que el azar influyera en el devenir de la actuación”, ha dicho el ejecutivo de Billboard sobre la actuación de Beyoncé en los Premios Oscar afirmando que su actuación no fue “En vivo”. View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Las tenistas Venus y Serena Williams presentaron con mucho orgullo a la esposa del rapero Jay-Z, Beyoncé, desde el escenario del Dolby Theater de Los Ángeles. Pero la realidad es que la cantante no estaba “En Vivo”, sino que ya había pre grabado la canción “Be Alive”. La razón también sería porque el “performance” se hizo desde Compton, lugar donde las hermanas Williams se iniciaron en el tenis. Este tema pertenece a la banda sonora de la película “King Richard“.

El filme habla de la vida de las hermanas Venus y Serena y de cómo su padre, Richard Williams, luchó por abrirles el camino y convirtiéndolas en las tenistas más importantes de color a nivel mundial. El padre de las deportistas fue interpretado por el actor Will Smith. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Smith ganó en la categoría a Mejor Actor por su interpretación y también se llevó la atención de la noche por, minutos antes, haber golpeado al comediante Chris Rock en la cara en plena ceremonia Activar los subtítulos en español.

Chris Rock hizo un chiste que aludía supuestamente a la alopecia que padece su esposa Jada Pinkett Smith. Al ganar dio un discurso en el que lloró. Luego que La Academia del Oscar emitió un comunicado diciendo que repudia la violencia. Will Smith publicó sus disculpas a la misma, a Chris Rock y a la familia Williams entre otros. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

