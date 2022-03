Chris Rock y Jada Pinkett fueron muy amigos y la rivalidad con Will Smith vendría desde entonces

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chris Rock y Will Smith protagonizaron un tenso momento en la entrega de los premios Oscar 2022 el pasado domingo. El comediante hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith y el actor se levantó de su silla y golpeó a Chris Rock en la cara. Además de gritarle que mantuviese el nombre de su esposa lejos de su boca. Pero lo que pocos saben es que Chris Rock y Jada Pinkett se conocen desde hace tiempo y fueron muy amigos cuando ambos hicieron las voces de algunos de los personajes de “Madagascar“.

Después del escandalazo que supuso la bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar, todos son los que quieren saber qué se han dicho, si es que han hablado, y por qué el actor reaccionó de manera tan violenta justo el día que ganaría el Oscar a Mejor Actor. Aunque él mismo lo explicó en su discurso y se disculpó después con algunos menos Chris, ha salido a relucir que su esposa Jada Pinkett y el comediante agredido en cuestión, Chris Rock, fueron muy amigos en una época. Una fuente cercana declaró su algún momento para E! que su amistad era “especial”. Jada y Pinkett y Chris Rock en los Nickelodeon Choices Awards. Foto: Kevork Djansezian/ Getty Images.

Por su parte, Will Smith y Chris Rock también se conocen desde hace mucho, pues compartieron set en la serie que hizo famoso al actor: “El Príncipe de Bel-Air” o como lo conocemos en algunos países de Latinoamérica, “El Príncipe del Rap“. Fueron amigos desde entonces hasta que Chris Rock y Jada Pinkett comenzaron a trabajar en Madagascar. De ahí siguieron haciéndolo en las entregas 2 y 3 de la misma película. Esa estrecha amistad hizo que Will Smith que, por alguna razón, se distanciara de Chris y por ende, Jada también lo siguió. View this post on Instagram A post shared by RadicallyRetro (@gottagetbackintime121)

Sin embargo, no se conoce si ese es el motivo real del distanciamiento y molestia de Will Smith hacia Chris Rock. Son muchas las fotos que confirman que en algún punto Chris Rock fue muy amigo tanto de Will Smith, como de Jada Pinkett. View this post on Instagram A post shared by 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐰𝐞𝐚𝐭 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 (@the.sweat.hotel)

Por otro lado, el chiste de Chris Rock que hizo alusión supuestamente a la alopecia que padece Jada Pinkett Smith no fue el primero que haría de la pareja. Previo a la ceremonia de los Premios Oscar del 2016, Jada y Will Smith hicieron público su descontento hacia las pocas nominaciones a actores de color. Durante la transmisión de ese mismo año, Chris Rock hizo un chiste diciendo que Jada Pinkett estaban haciendo un llamado de boicot a los Oscar por lo mismo: “… Que Jada boicotee los Oscars es como que yo boicotee los calzones de Rihanna. Nadie me ha invitado…”. Activar subtítulos en español.

Este es otro de los antecedentes por los que se pudiese creer que la incomodidad de Jada y Will con Chris Rock tiene vieja data. Lo cierto es que todo parece haber quedado en el épico momento televisivo del domingo. Después que La Academia de las Artes y Ciencias cinematográficas emitieran un comunicado diciendo que rechazaban cualquier tipo de violencia, Will Smith emitió otro pidiéndole disculpas a Chris Rock, la organización, a La familia Williams y a todos los que lo vieron. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

“Recordemos que minutos después, Will Smith subió al escenario pero esta vez para recibir la estatuilla por haber ganado en la categoría a Mejor Actor en la película King Film. Ahí, entre lágrimas ofreció un discurso en el que aseguró haber aguantado humillaciones en el pasado y cómo siente hoy día que debe ser un protector de su familia y personas queridas.

Sigue leyendo:

Will Smith y Jada Pinkett fueron víctimas de la imprudencia de otra actriz en plena alfombra roja

Will Smith confiesa que llegó a pensar en asesinar a su propio padre

Will Smith hace desgarradoras revelaciones sobre su salud mental: “Consideré el suicidio”

Premios Oscar 2022 y la alfombra roja: famosos desfilaron con sus mejores atuendos

Eugenio Derbez dedica a su mamá el triunfo de CODA en los Premios Oscar: “Movió los hilos desde el cielo”