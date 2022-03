VIDEO: Jared Leto sorprende al confesar que sí se tatuaría a Belinda ¿romance en puerta?

A pesar de que Belinda decidió alejarse de las redes sociales, y de acuerdo a lo revelado, está viviendo una depresión, la actriz de origen español sigue dando de qué hablar. En esta ocasión el famoso actor de Hollywood, Jared Leto concediera una entrevista con el youtuber “El Escorpión Dorado” donde habló sobre la posibilidad de hacerse un tatuaje.

Las declaraciones del protagonista de “Morbius” tuvieron una importante repercusión entre los amantes de la farándula pues muchos se sorprendieron sobre la manera en la que habló sobre la intérprete de “Amor a primera vista” y “Bella traición”.

A lo largo de su carrera como actriz y cantante, Belinda se ha caracterizado por protagonizar varios noviazgos con importantes figuras de la farándula. Curiosamente todos sus ex tuvieron la peculiaridad de tatuarse su nombre o algo referente a ella, excepto el futbolista profesional, Giovani Dos Santos.

Artistas de la talla de Lupillo Rivera, Christian Nodal y Criss Ángel no ocultaron su amor hacía la cantante al tatuarse algo referente. Para su mala fortuna con ninguno de ellos llegó al altar, por lo que tuvieron que cubrir sus tatuajes.

En este sentido, “El Escorpión Dorado”, uno de los youtubers más famosos en México, realizó una entrevista a Jared Leto y le dijo que una de las “características” de los rockstars en México es tener tatuajes, por lo que le preguntó si se haría uno de Belinda.

Ante ello, el actor de cine aseguró que sí estaba dispuesto a tatuarse Belinda en cualquier parte del cuerpo pues la consideró una gran artista que brilla en la música y en la actuación.

Sin guardarse nada, el protagonista de “Morbius” aseguró que estaría genial hacerse un tatuaje de Belinda en cualquier parte de su cuerpo: “Es una cantante muy talentosa y que además es actriz. Sí claro, ella es genial”.

Belinda se queda sin redes sociales

La actriz de origen española confesó que en este momento no manejará sus redes sociales, por salud mental, por lo que en estos momentos tiene una persona encargada de sus plataformas digitales. Asimismo, aseguró que en estos momentos desea darle prioridad a las personas que la rodean.

“Llevo 2 meses sin redes… entonces no tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”.

Pese a que Belinda recalcó los beneficios que le ha dado el alejarse de las plataformas sociales, señaló que no será para siempre su distanciamiento con los internautas.