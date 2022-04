Seguro Social Suplementario: cuáles son todas las circunstancias ante las que puedes pedirlo y cuánto recibirías

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En Estados Unidos, las personas que son elegibles para recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) pueden recibir un pago adicional, proporcionado por el estado, que se suma al beneficio federal que se concede a través de este programa desarrollado por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA). Para poder obtener SSI, el solicitante debe cumplir con ciertas condiciones básicas: tener 65 años o más, ser ciego o estar incapacitado. Este programa no discrimina en cuanto a edades, por lo tanto, los niños también pueden obtenerlo. Incluso, ciertos inmigrantes que cumplen con el requisito de estatus legal, pueden resultar elegibles para disfrutar de este beneficio.

Otra de las ventajas del SSI es el hecho de que no considera ciertos bienes entre los estándares de ingresos que hacen elegible a un solicitante, tampoco le impide que reciba ayuda de otros programas federales o estatales, siempre y cuando cumpla con los rasgos mínimos que exige.

¿Cuánto reciben las personas que son elegibles para SSI según su caso?

Como la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) contempla varios escenarios, es importante resaltar que el monto asociado al beneficio no termina siendo el mismo para todos los solicitantes. Es decir, cada caso —según sean sus ingresos y según sean sus circunstancias particulares— recibe un monto específico que puede variar si el solicitante vive solo o si vive con otras personas. También suelen considerarse otros factores. De allí deriva la siguiente clasificación:

1. Personas solteras: en esta primera categoría se contemplan todos los casos de personas solteras que resultan elegibles para SSI. Según sean sus circunstancias, el beneficio es distribuido mensualmente de la siguiente manera:

Ancianos

a.) Si vive independientemente: $1,040.21

b.) Si recibe cuidado no médico fuera del hogar: $1,365.77

c.) Si vive independientemente, pero no tiene medios para cocinar: $1,147.20

d.) Si vive en el hogar de otra persona: $764.25

Personas con una incapacidad que califica

a.) Si vive independientemente: $1,040.21

b.) Si recibe cuidado no médico fuera del hogar: $1,365.77

c.) Si vive independientemente, pero no tiene medios para cocinar: $1,147.20

d.) Si vive en el hogar de otra persona: $764.25

e.) Si es un niño menor de edad incapacitado: $921.75

f.) Si es un niño menor de edad incapacitado, viviendo en el hogar de otra persona: $645.79

Ciegos

a.) Si vive independientemente: $1,110.26

b.) Si recibe cuidado no médico fuera del hogar: $1,365.77

c.) Si vive en el hogar de otra persona: $834.30

2. Parejas ancianas o incapacitadas: en este caso, ambos cónyuges, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad (entre ellos tener 65 años o más) deben compartir un hogar, vivir en un alojamiento o hacer vida en el hogar de otras personas juntos. Los montos mensuales asignados, según sea el caso, son los siguientes:

a.) Si viven independientemente: $1,765.64

b.) Si reciben alojamiento y asistencia no médica fuera del hogar: $2,731.54

c.) Si viven independientemente sin medios para cocinar: $1,979.63

d.) Si viven en el hogar de otra persona: $1,351.85

3. Persona ciega con un cónyuge anciano o incapacitado: en este caso, el beneficio se recibe también en pareja, siempre y cuando los cónyuges presenten tales características. Los montos, según sea su situación, son los siguientes:

a.) Si viven independientemente: $1,881.55

b.) Si viven en el hogar de otra persona: $1,467.76

c.) Si reciben cuidado médico fuera del hogar: $2,731.54

4. Personas que viven en una institución pagada por Medicaid: este caso se relaciona con aquellas personas que, sin importar su edad, reciben beneficios de Medicaid y viven en un sitio pagado por este programa también federal, ya sea por su situación económica o de salud. En tales casos, el beneficio de SSI es el siguiente:

a.) Si son solteros: $56.00

b.) Si viven en pareja: $112.00

Las personas que cumplen con los requisitos para recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) también pueden recibir Medicaid sin necesidad de presentar una solicitud. La SSA además recomienda que soliciten ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) —puede tener otros nombres según sea el estado, como en California que se llama Calfresh— para obtener un subsidio para la compra de alimentos en establecimientos asociados.

