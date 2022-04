México relegado en Concacaf: conoce a los mejores futbolistas de 2021 que se robaron las miradas del fútbol mundial

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La estadounidense Crystal Dunn (Portland Thorns) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich) han sido elegidos mejores jugadores de 2021 de la Concacaf. Dunn y Davies fueron elegidos según un nuevo sistema de votación, en la que participaron entrenadores y jugadores de las asociaciones miembros de la confederación, así como representantes de los medios de comunicación y aficionados.

En categoría femenina las otras nominadas eran las canadienses Jessie Fleming (Chelsea) y Stephanie Labbe (PSG) y Christine Sinclair (Portland Thorns), la estadounidense Lindsey Horan (Lyon) y la mexicana Stephany Mayor (Tigres UANL); y en la masculina también aspiraban al galardón el jamaicano Michail Antonio (West Ham), el canadiense Jonathan David (Lille), el mexicano Hirving Lozano (Nápoles) y los estadounidenses Weston McKennie (Juventus) y Christian Pulisic (Chelsea).

What a year for Crystal Dunn ✨ Congrats to @Cdunn19 for being named the 2021 Concacaf Women's Player of the Year!@concacafw | #ConcacafAwards pic.twitter.com/mkmM9z29Ee — Concacaf (@Concacaf) April 5, 2022

Dunn fue clave en la consecución de la medalla de bronce en los Juegos de Tokio con la selección de Estados Unidos. Fue titular en los seis encuentros, jugó 554 minutos y fue incluida en el mejor once del torneo.

También fue titular en la victoria ante Canadá y Brasil en el prestigioso torneo SheBelieves Cup y ganó con el Portland Thorns la NWSL Challenge Cup, con doce titularidades en los quince encuentros que disputó.

Davies volvió a completar un magnífico año con el Bayern Múnich germano, con el que ganó su tercera Bundesliga, y fue el futbolista que más encuentros disputó en las jornadas de 2021 de la fase de clasificación de la Concacaf para el Mundial de Qatar, que acabó liderando la selección de Canadá para volver a una fase final universal 36 años después. Five goals and eight assists in qualifying, helping Canada to its first World Cup since 1986.@AlphonsoDavies is the 2021 Concacaf Men's Player of the Year ⚡ pic.twitter.com/XkzV7DHMno— B/R Football (@brfootball) April 5, 2022

