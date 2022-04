Fotos de Kourtney Kardashian y Travis Barker en la capilla de Las Vegas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que se diera a conocer que Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Las Vegas y que el mismo no es legal pues no tienen la licencia, la propia hermana de Kim Kardashian fue la que publicó las fotos de la fulana boda en una capilla de Las Vegas.

La pareja de famosos comenzó su relación en el 2021 y en octubre el baterista de Blink 182 le entregó un anillo a Kourtney en medio de un corazón de rosas. El domingo ambos viajaron al Grammy 2022 que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas. Después se fueron a una capilla con un Elvis Presley representado por un trabajador del lugar y, vistiendo chamarras de cuero, Travis Barker y Kourtney Kardashian se dieron el sí y lo registraron en fotos.

La One Love Wedding Chapel fue el lugar donde se llevó a cabo el “enlace”. Después del alboroto que armara TMZ informando que ambos se habían casado, tuvieron que agregar a los pocos minutos a la noticia que el matrimonio no era legal, pues no tienen la licencia del mismo. Sin embargo, eso no fue motivo suficiente para que Kourtney Kardashian no publicara las fotos de esta “su primera boda” con Travis Barker.

“Encontré esto en el carrete de mi cámara. Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia) La práctica hace la perfección.

6 horas”, fue el mensaje con el que la hermana de Kendall Jenner describió las imágenes. Por supuesto que habrá boda digna de dos estrellas como lo son “Kourt” y Travis.

