Cristiano Ronaldo le responde de forma picante a Wayne Rooney tras sus críticas

La problemática entre Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo no acaba. Luego de que el ex delantero inglés sugiriera que el portugués debía salir del Manchester United, CR7 no se ha quedado callado y le respondió de forma picante a través de sus redes sociales.

Rooney compartió una imagen en su cuenta de Instagram en lo que fue su participación en el programa Monday Night Football junto Jamie Carragher en donde dio sus impresiones sobre lo que ha sido la temporada del Manchester United.

En dicha publicación, Cristiano decidió dejar su mensaje que generó mucha controversia. “Two Jealous”, escribió el portugués, que significa literalmente dos celosos.

Wayne Rooney responds to Cristiano Ronaldo commenting “Two jealous 👀” on his most recent Instagram post. pic.twitter.com/RUAe7TMj9G — B/S Football (@bsfootbaII) April 6, 2022

Lógicamente este mensaje fue interpretado como una respuesta directa a las declaraciones del ‘Bad Boy’ en donde habló sobre el futuro que debería tomar Cristiano Ronaldo lejos de los ‘Red Devils’.

Y es que Rooney ya ha reiterado en varias oportunidades que jugadores como Cristiano Ronaldo y Paul Pogba, que ganan un sueldo astronómico, deberían abandonar el club para que se le dé más protagonismo a los futbolistas más jóvenes.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo responde directamente a personas que le han hecho algún tipo de crítica, sin embargo, no se había visto que lo hiciera con algún ex compañero de equipo.