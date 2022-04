“Era un barrio con drogas, armas y cualquier tipo de cosas”: Alexis Vega reveló cómo el fútbol había muerto para él

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alexis Vega es uno de los futbolistas más codiciado de la Liga MX. El delantero de Chivas de Guadalajara ha sido vinculado con equipos de Países Bajos e incluso España. Sin embargo, el presente del talentoso atacante de la selección mexicana pudo haber sido muy diferente y Pumas de la UNAM hubiese sido el gran responsable.

El ex jugador del Toluca inició su etapa formativa con Pumas, sin embargo, el club no quería contar con sus servicios cuando Vega apenas se postulaba para ser parte de la sub-15 de la institución. Este rechazo casi obliga al atacante a abandonar su mayor pasión.

📢 "Fue muy complicada la etapa que estuve en Pumas. Llegué a los 9 años y estuve hasta la Sub-15. Para mí era un sueño debutar con Pumas, pero no se dieron las oportunidades. Por mi cabeza pasaba ya no jugar más al futbol, estaba chico y dejé un año de jugar".



“Cuando me dan las gracias en Pumas (Sub-15), estaba enfocado en estudiar, tenía que seguir adelante, pero el año que dejo de jugar provisionalmente ya no entrenaba. No era de hacer ejercicio, no jugaba un partido, el fútbol había muerto para mí“, expresó Vega en una entrevista para TUDN.

Alexis Vega entre drogas y armas

El delantero referente de Chivas de Guadalajara describió la peligrosidad de su barrio, pero al mismo tiempo le agradeció a su familia por los valores inculcados. Gracias a esto, Vega considera que no se desvió a malos pasos. A pesar de estas circunstancias del pasado, el futbolista recuerda con humildad su antiguo hogar aunque reconoció que no quiere volver allí.

“Es algo muy bonito para mí regresar, enseñarle a mi esposa y mis hijos de dónde salí, me llena en todos los sentidos, le digo a mi esposa que vayamos una o dos veces al año. Yo llego al barrio, piso veo dónde vivía, dónde jugué, donde pasaba los ratos y es algo que me alimenta para seguir creciendo, para seguir siendo ambicioso y no quiero volver al barrio“, concluyó. El año pasado Alexis Vega viajó al barrio Santa Isabel Tola, el lugar donde comenzó su sueño. Allí dio sus primeros pasos en las canchas de la colonia y jugando en torneos locales, con la playera de Chivas y contra chavos más grandes. Y esa imagen la lleva en su piel grabada. 🙏 pic.twitter.com/xhhjbBJdEv— Rebaño Pasión (@RebanoPasion) June 27, 2021

