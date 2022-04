Bomberos de California combaten un masivo incendio en el puerto de Benicia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un incendio masivo de cuatro alarmas está ardiendo en el puerto de Benicia el sábado, en el condado de Solano y cerca de San Francisco, donde un muelle estaba completamente envuelto en llamas.

#BREAKING Port of Benicia fire now at 4-alarms, according to @BeniciaFire Dock fully engulfed, Longshoreman safely evacuated. https://t.co/ZG8bdaH07T pic.twitter.com/v6IKNz2NxS — Cornell Barnard (@CornellBarnard) April 9, 2022

El incendio comenzó en la cuadra 1200 de Bayshore Road cerca de los muelles de Amports, dijo el Departamento de Bomberos de Benicia.

Un espeso humo negro llenó el aire cuando los camiones y los botes de bomberos atacaron el infierno de fuego desde todos los lados.

Los equipos de bomberos de todo el condado de Solano corrieron a la escena en Bayshore Road. El fuego comenzó poco antes del mediodía y sigue ardiendo, según las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Benicia dijo en Twitter que si bien la respuesta al fuego es “activa y continua”, las condiciones del viento en el área son favorables y el fuego no representa ninguna amenaza para el público.

Un funcionario informó que “no se han reportado lesionados” durante una conferencia de prensa realizada a las 4:30 p.m.

Los barcos anclados en el puerto de Benicia fueron trasladados por seguridad al Estrecho de Carquinez, incluido un petrolero.

A los estibadores que trabajaban en el puerto se les dijo que se fueran.

Los bomberos de Benicia estaban preocupados por los materiales peligrosos en el muelle como la creosota, que podrían dañar el medio ambiente.

Los bomberos estiman que el fuego podría durar al menos 24 horas. La causa del incendio aún está bajo investigación. #California

“A blaze at a Benicia port has grown to a four-alarm fire, officials said.



The fire started just after noon at a dock along 1200 block of Bayshore Rd.



Most of the longshoremen working at the dock have been evacuated.”

https://t.co/W4g0gfT7LP pic.twitter.com/OGLYqZ3KeG— Shane B. Murphy (@shanermurph) April 9, 2022

Varias agencias, incluido el Departamento de Bomberos de Vallejo, el Distrito de Protección contra Incendios del condado de Contra Costa y el Departamento de Bomberos de Fairfield, están ayudando a apagar el incendio. Con Fire is assisting Benicia Fire with a multi-alarm fire burning in a pier in the Carquinez Strait near the Benicia-Martinez I-680 bridge. Con Fire is contributing our Fireboat 85, a fire engine and truck and three chief officers to the incident. For more @BeniciaFire. pic.twitter.com/TQ4NckPzH1— Con Fire PIO (@ContraCostaFire) April 9, 2022

Los botes de bomberos también están llegando desde Oakland y San Francisco para ayudar. Oakland Fire Marine 1 was requested by @Beniciafire for a 4 Alarm fire burning in a pier in the Carquinez Strait (1279 Bayshore Rd). Oakland Firefighters are happy to help. #oakland #oaklandfire #benicia pic.twitter.com/xKf9ZyjZ0H— Oakland Firefighters (@OaklandFireLive) April 10, 2022

Los funcionarios de salud del condado de Contra Costa aconsejaron al público que limite las actividades al aire libre.

