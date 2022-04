Ángela Aguilar y Gussy Lau se conocieron cuando ella era menor de edad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que se filtraran las románticas fotos de Ángela Aguilar y Gussy Lau, el posterior video de él diciendo que sí estaban saliendo y que hasta Pepe Aguilar respaldaría la relación. Ahora se le suma algo unas nuevas imágenes de Ángela que demuestran que ella y el compositor de 33 años se conocieron cuando eran menor de edad.

Filtran románticas FOTOS de #ÁngelaAguilar con su supuesto nuevo novio

El supuesto novio de la cantante es mayor que ella por 15 años y ha compuesto canciones para artistas como #Nodal y #Calibre50 es : #ReneHumbertoLauIbarra mejor conocido como #GussyLau @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/CpcIegKpEV— JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 5, 2022

Por supuesto que la noticia de que Ángela Aguilar tenía novio alborotó las redes sociales. Muchos son los que han buscado más imágenes de ambos por todos lados. Hasta que dieron con unas donde aparece Ángela Aguilar compartiendo con Gussy Lau cuando ella era menor de edad. Recordemos que el joven es 15 años mayor. Video del canal de Pepe Aguilar.

Es un video que está en Youtube y que compartió el propio Pepe Aguilar. En las imágenes se ven Ángela Aguilar y a Gussy Lau riendo en lo que era un asado familiar. Justo después del escándalo que ha supuesto las fotos de la cantante con el que aparentemente habría tenido un romance, Pepe Aguilar envió un mensaje desde un avión y después diciendo que: “Literal se iba a pasar todo por el Arco Triunfo”. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

Muchas son las personalidades del entretenimiento hispano que ha salido a darle apoyo a Ángela Aguilar después que esta rompiera el silencio y publicara un video a modo de comunicado. En el mismo dijo sentirse violentada y violada de su intimidad. Lili Estefan la aconsejó y le dijo que no tenía que disculparse. También se sumó en su apoyo Lucerito Mijares. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lo cierto es que Ángela Aguilar parece no estar pasando por un buen momento pero su papá, Pepe Aguilar, ya tomó cartas en el asunto. Aún no se sabe si tomarán medidas legales en contra de Gussy. De momento, se encuentran en Paris celebrando el cumpleaños de de otra integrante de la dinastía Aguilar. Aquí le dejamos algo de su música para que disfruten de su inigualable talento.

