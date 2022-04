Majo Aguilar apoya noviazgo de Ángela Aguilar y Gussy Lau: “Mientras ella sea feliz”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que se filtraran unas imágenes de Ángela Aguilar con su supuesto novio, el compositor Gussy Lau, una de las primeras en expresar su apoyo fue Majo Aguilar, quien nuevamente aseguró que está dispuesta a defender a su prima de las críticas que ha recibido por tener una relación con un hombre 15 años mayor que ella.

Y es que la cantante que actualmente participa como juez en ‘Music Battles México’ de TV Azteca, también tiene un romance con Gil Cerezo del grupo Kinky, quien tiene 16 años más que ella, por lo que parece entender la situación y no se cansa de expresar admiración por su prima en los complicados momentos que atraviesa.

Así lo confirmó durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, en donde habló de la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau, compositor sinaloense de 33 años.

“Ellos tienen su historia y creo que también está chafa que estén satanizando tanto a él, al chico. Cada quien tiene su historia y su vida, y mientras ella sea feliz. Yo lo único que quiero es que ella sea feliz”, dijo.

Destacó que, además del mensaje público que le envió a través de las redes sociales, también han hablado en privado, en donde le ha reiterado el apoyo incondicional.

“Yo le puse un mensaje, aparte nos escribimos, pero puse un mensaje en Instagram de que yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada. Es una mujer lista, inteligente, qué mala onda que sean las cosas así. No tiene por qué disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo“, detalló.

La hija de Antonio Aguilar Jr. afirmó que apoya a su prima en todo lo que ella decida, pues lo principal es que se sienta cómoda y bien.

“No me ha pedido ningún consejo al respecto, y creo que eso está muy bien porque ella es una mujer muy segura, es más, yo no quiero decir de más, ella que hable lo que tiene que decir. Yo la apoyo en lo que ella decida, y sí, para mí ese tema de la edad se me hace muy irrelevante“.

Pero los halagos no solo fueron para Ángela Aguilar, pues Majo también destacó el talento del compositor que ha colaborado con Christian Nodal.

“Lo que me han contado es un chico muy talentoso, y no (se va a terminar su carrera), para nada”, agregó la cantante de 27 años.

Aunque aseguró que no conoce exactamente cómo es la relación entre la intérprete de “En Realidad” y el cantautor, descarta que Pepe Aguilar esté buscando hacerlo pagar por el daño que le provocó a su hija menor, como se ha rumorado.

“Mira la verdad no sé, no conozco exactamente la relación que tengan ellos, pero yo no creo en el odio, tirarle a cualquiera, ya sea a él o a Ángela está chafa”, explicó.

Finalmente se negó a seguir hablando de este tema, pues prefiere respetar lo que decida su prima y toda la familia, quienes dirán en su momento no que sea necesario.

“Yo no voy a hablar por ellos. Ella siempre va a tener mi apoyo, nada de odio. Que cada quien haga lo que se le pega la gana con quien quiera, por favor. Que ella diga lo que quiere decir“, puntualizó ante la cámara de Berenice Ortiz.

También te podría interesar:

–Majo Aguilar manda mensaje de apoyo a su prima Ángela ante polémica por la filtración de fotos

–Andrea Legarreta envía mensaje a Ángela Aguilar y le pide que se cuide de Gussy Lau: “Nunca falta el novio abusivo”

–Ángela Aguilar y Gussy Lau se conocieron cuando ella era menor de edad