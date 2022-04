Cristy Nodal: “No es la primera vez que lucho contra el cáncer”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de que Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, compartiera el susto con milagro que vivió cuando fue diagnosticada con un tumor maligno que luego desapareció, la suegra de muchas hizo una valiente confesión: “No es la primera vez que lucho contra el cáncer”.

A través de una carta pública, Cristy Nodal compartió lo siguiente:

“A medios de comunicación y personas que me siguen recientemente, quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad (Cancer), en 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pase y todo lo que luche para estar bien. Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias, esto fue en 2021, pero mi problema con el estómago siguió.

Ahora, en este mes de Febrero 2022, empecé a no tolerar la comida. Ya en el mes de Marzo 2022 empecé a decaer horrible, llegué al grado de no poder comer absolutamente nada, todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme y con anemia. Me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon. Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron hacer estudios para confirmar, y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema.

Al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías, a esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo Un milagro de vida.

Otra cosa que quiero aclarar que mi contenido lo subo para mis amigos, familia y seguidores que tengo de muchos años, y nuevos seguidores que me demuestran su cariño y apoyo. Pero sobre todo, mi cuenta fue desde un principio para los clubs de fans de Christian Nodal y mantenerlos al tanto de todo referente a Nodal por eso mi cuenta no está verificada porque solo quiero dirigirme a las personas que saben de mí y me demuestran todo su amor, apoyo y todo su cariño. Cristy Nodal”.

Este domingo pasado, la madre de Nodal sorprendió subiendo unas imágenes desde la cama de un hospital explicando qué era lo que estaba sucediendo con su salud, y, como ella misma lo explica en su carta abierta, el milagro que le siguió al susto.

No era la primera imagen que compartía la suegra de muchas, ya hace unas semanas dejó a todos alarmados cuando, abrazada a su famoso hijo, los dos recostados, dijo lo siguiente en Instagram:

“No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha , pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más , necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia , @amely.nodal @alonso.nodaal @jgmusical pronto tmbn esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca #diosesgrande los amo gracias por tanto kisha @nodal“.

Recordemos que, además de los problemas de salud que ella misma reveló, la familia Nodal ha pasado meses de mucho estrés en derredor a la vida del cantante de ‘Ya No Somos Ni Seremos’; en lo personal con la separación de Belinda, en medio de una gran polémica, por una supuesta estafa con abuso de confianza de parte de la cantante española. En lo profesional, el cambio de disquera, la demanda de parte de Universa Music, y el nuevo contrato con Sony Music.

Sin embargo, todo parece indicar que del antiguo dicho, ya Cristy está en la parte de la calma después de las tormentas, ya asegura sentirse mejor, y después de meses hasta comenzó a comer sin tener que salir corriendo a vomitar.

