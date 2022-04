Nueva teoría sugiere que la materia oscura podría ser de otra dimensión

Aunque se calcula que la materia oscura constituye el 80 % de todo lo que existe en el cosmos conocido, nadie sabe realmente lo que es. No por nada muchos científicos intentan detectarla. Y es que como no refleja ni emite luz, su presencia se ha revelado solo indirectamente a través de sus interacciones gravitatorias con la materia visible. Por eso la llaman “materia oscura”, porque no hemos podido observarla realmente.

En la actualidad, se considera que la materia oscura, además de otros prometedores candidatos como los axiones, los neutrinos y las partículas masivas de interacción débil, podría también estar formada por partículas masivas llamadas “gravitones” que surgieron en el primer momento después del Big Bang.

🌐4Days ago…

"Massive gravitons may have formed a trillionth of a second after the Big Bang, in abundances great enough to account for dark matter…"https://t.co/NIhdSmuau9

— Sund4wn (@Sund4wnStarseed) April 13, 2022