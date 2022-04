VIDEO: Andrea Legarreta recibe inesperada serenata durante su viaje por Europa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrea Legarreta es una de las actrices y conductoras más queridas de la televisión mexicana, esto gracias a su carisma y belleza. Todo parece que esta última cualidad fue lo único que bastó para robar el corazón de un desconocido durante su último viaje en familia en Europa. Tanto así que hasta terminó siendo la razón de una serenata, ¡aquí te contamos los detalles!

La tarde del pasado viernes, la conductora del programa “Hoy” recurrió a sus historias de Instagram para compartir una probadita de su paseo por Holanda. Aunque la aventura comenzó con un paseo por un taller de elaboración de calzado, todo terminó con una adorable interacción y serenata.

En un tierno video, Andrea Legarreta mostró como un hombre de edad avanzada tocaba alegremente el acordeón. Sin embargo, él quedó flechado con la sonrisa de la famosa al punto de dedicarle una canción que llamó “Señorita de México”.

Durante los diversos audiovisuales se aprecia a la presentadora muy sonriente mientras escucha con atención el tema cantado en español. ¡Vaya experiencia que se llevó en el recorrido!

Andrea Legarreta vía Instagram. pic.twitter.com/ChNdV7usXz — Miss News (@MissNews5) April 16, 2022

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas durante la escapada de la familia Rubín Legarreta, pues recordemos que a solo unos días de haber iniciado su travesía se dio a conocer que la cuenta oficial de Instagram del ex Timbiriche fue hackeada.

La noticia fue dada a conocer por la propia Andrea Legarreta, quien con un breve, pero contundente mensaje instó a los seguidores del cantante a ignorar cualquier tipo de mensaje emitido desde el perfil de su esposo. View this post on Instagram A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta)

“Importante… hackearon la cuenta de Instagram de Erik. Por favor no abran links o mensajes que manden de ahí. Estamos intentando recuperarla”, escribió en sus historias la también actriz.

Cabe recalcar que no pasó mucho tiempo antes de que Erik Rubín regresara más feliz que nunca a anunciar que su cuenta fue recuperada y estaba libre de “maleantes”. View this post on Instagram A post shared by Erik Rubin (@erikrubinoficial)

