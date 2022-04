Los 5 signos del zodiaco que podrían casarse por dinero, según astrólogos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El amor no es suficiente para algunos signos del zodiaco, necesitan algo más que cariño para sentirse plenos. No les importa llegar al altar con alguien a quien no aman, si esta persona les ofrece seguridad financiera y una vida llena de lujos.

Las discusiones de pareja pueden ser detonadas por problemas económicos, y estos signos lo saben. Prefieren evitarse ese disgusto y son claros con sus objetivos, es así que Leo, Libra, Escorpio, Sagitario y Piscis son los que podrían casarse solo por dinero.

Si bien no significa que sean incapaces de dar el “sí, acepto” con la persona que aman, no descartan la posibilidad de hacerlo con alguien que no sea compatible con ellos. De acuerdo con la opinión de astrólogos consultados por BestLifeOnline, te decimos por qué estos 5 signos pueden casarse por dinero.

Los nacidos del 21 de julio al 21 de agosto pertenecen a un signo de carácter fuerte y poderoso. Es demasiado sofisticado y quiere parejas que estén a la altura de sus ideales de riqueza y fortuna. Tanto hombres como mujeres Leo, pueden casarse sin dudarlo con personas que les ofrezcan una vida lujosa, sabrán como recomenzarlo tarde o temprano.

Las personas nacidas del 23 de septiembre al 22 de octubre, si bien son románticas, también desean una pareja que les permita vivir con gran belleza. Son elegantes y con tal de tener lujos pueden comprometerse con personas que les garanticen cumplir con sus refinados gustos.

Quienes nacieron del 23 de octubre al 22 de noviembre los motiva un deseo por superarse. Cuando su pasión es tener dinero, no les importa casarse con un rico poderoso. Saben cómo seducir y mantenerlo en sus dominios. Eso sí, son leales y nunca le faltarán al respeto.

Los nacidos del 23 de noviembre al 20 de diciembre sueñan con una vida opulenta que les permita conocer todos los rincones del mundo. Si para conseguir ese objetivo deben casarse por dinero, lo hacen sin dudarlo, probablemente con el tiempo puedan aprender a amarlo.

Quienes nacieron del 19 de febrero al 20 de marzo se sienten atraídos por la exclusividad. Son los soñadores del zodiaco y se imaginan casarse con alguien rico y exitoso. Cuando ven la oportunidad, la toman, pues en el fondo lo que quieren es sentirse protegidos.

