Sebastián Córdova comienza a frustrarse: el azteca cuestiona la falta de confianza en los futbolistas mexicanos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sebastián Córdova fue uno de los fichajes más sonados dentro del fútbol mexicano. El azteca llegó a Tigres de la UANL proveniente de las Águilas del América. Sin embargo, las oportunidades han sido escasas. En los últimos días compararon al mediocampista de la Liga MX con Pedri, jugador del FC Barcelona, pero las críticas y burlas recayeron sobre el jugador felino.

En este sentido, Córdova remarcó esta situación. Pedri solo tiene 19 años de edad y es respetado dentro del fútbol español; mientras que el mexicano considera que en la Liga MX no tienen ese respaldo hacia los jugadores formados en tierras aztecas.

“Es difícil el tema del mexicano, hay veces que no sé si no confían en uno o no está bien la cultura del ‘ya es bueno, hay que soltarlo’, aquí no hay eso. Por ejemplo de Pedri, él más chico que yo, tiene como 20 años y lo que ha logrado no es fácil. Orgulloso de que me comparen con ese tipo de persona y seguir trabajando para seguir dando de qué hablar”, señaló Córdova en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Sebastián Córdova culpa a Miguel Herrera

El cambio de aires no le ha sentado bien a Córdova. Su llegada a Tigres de la UANL no ha sido la mejor. El mexicano solo ha disputado cinco partidos como titular en lo que va de temporada. El ex jugador de las Águilas del América no ha podido hacerse con un puesto en la plantilla inicial y culpa a la función que le impone Miguel Herrera dentro del campo.

“Hay veces que me siento perdido en el lapso del partido, creo que es un tema táctico, estar preguntando que me falta para ser mejor, pero estoy bien, en el grupo estoy contento y tenemos bien en cuenta que debemos lograr y buscar el campeonato”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Sebastián Córdova (@cordovar97)

También te puede interesar:

·“Nahuel Guzmán me caía mal”: Sebastián Córdova y una declaración que pone la tensión en el vestuario de Tigres de la UANL

· Un balonazo a la nuca de Ricardo Ferretti desató la ira del brasileño: Gerardo Lugo cuenta los detalles del inolvidable enojo del Tuca

· Lewandowski vs. Gignac: ya habría fecha para que Tigres de la UANL se enfrente al Bayern Múnich