¡Alejandra Guzmán aparece con la cabeza “rapada y tatuada”. Fans de Paulina Rubio la acusan de llamar la atención

A pesar de todos los dimes y diretes Paulina Rubio y Alejandra Guzmán han sabido llevar el barco a flote. “Perrisimas Tour 2022“ es un hecho y fue todo un éxito en Nueva York. Pero lo que dejó´a todos sin palabras fue que la “La Reina del Rock” de México se apareció con la cabeza rapada y tatuada en el United Palace. Los fans de Paulina Rubio no se la dejaron pasar y la tildaron de envidiosa y de querer opacar a la “Chica Dorada“ llamando la atención.

Más es la guerra entre los fans de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán que entre ellas mismas. Todo lo contrario, en varias entrevistas se han dejado ver muy a gusto haciéndose bromas una a la otra y en tarima, ni hablar. De verdad han dado unos espectáculos de altura. Pero la mamá de Frida Sofía fue tachada de envidiosa por varios de los clubes de fans Paulina Rubio y por querer opacar a su compañera. Sin miedo a nada y conociendo lo arriesgadas que son ambas con sus looks, Alejandra salió al escenario en Nueva York con la cabeza rapada y cubierta de tatuajes. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

La artista y especialista en efectos especiales Angela Fisher fue la encargada de “rapar la cabeza de Alejandra Guzmán. Misma que acompañó su imagen que dio a conocer en “ con un mensaje a modo de indirecta: “El Proceso @beguapa “No todo es lo que parece”. #NewYorkCity Me encantó el look ¿les gustó?”. Esto despeja la duda. Realmente no parece haberse ni rapado, ni tatuado la cabeza. Y de su rivalidad con Paulina Rubio, pues no parece ser tan cierta porque ambas se dejan mensajitos de amor y cariño en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

