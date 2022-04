Fans exponen falta de química entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio: “Se ignoraron todo el concierto”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado 15 de abril arrancó la gira ‘Perrísimas’ de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por Estados Unidos, pero al parecer no fue lo que sus fanáticos esperaban, pues en redes sociales aseguran que las cantantes se mostraron distantes y no hubo química, incluso hubo momentos en que se ignoraron sobre el escenario.

En medio de las especulaciones por la supuesta rivalidad que mantienen desde que ambas iniciaron su carrera, el pasado fin de semana comenzó la serie de conciertos de “La Chica Dorada” y “La Reina de Corazones”, quienes cantaron sus éxitos y provocaron todo tipo de reacciones.

Sin embargo, no todo lo que se vivió sobre el escenario fue positivo, pues según lo señalaron algunos detractores fue evidente la mala química que hubo entre ambas, tanto que incluso Paulina Rubio se dio el lujo de ignorar a Alejandra Guzmán.

El momento del que se habla en redes sociales sucedió al finalizar la presentación del pasado 15 de abril en Orlando, Florida, mientras interpretaban sus éxitos “Hey Güera” y “Mío”, momento en que Paulina Rubio se dedicó a bailar y agradecer a los asistentes, pero se olvidó por completo de que la hija de Silvia Pinal se encontraba junto a ella.

¡Sigue la rivalidad! Así ignoró Paulina Rubio a Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/NBpaWaIgBQ — Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2022

Aunque ambas artistas deleitaron a sus fanáticos con sus grandes éxitos y aparecieron juntas, también hubo quien salió decepcionado del primer show en el que agotaron las entradas, pues detectaron que sigue existiendo rivalidad y hasta celos profesionales, lo cual expresaron a través de las redes sociales.

Sin química en el escenario, así se vivió el "Perrísimas tour" de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/q03wrC2Olr— Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2022

“La Pau se pone celosa porque siguen más a Ale“, “Pensé que iban a cantar juntas todo el tiempo”, “¿Y por qué si es Perrísimas Tour no cantan canciones una de la otra y no salen juntas en las fotos?”, “No entiendo el concepto de esta gira. Se ignoraron todo el concierto… Mejor las veo por separado a cada una”, señalaron algunos internautas en la sección de comentarios de una publicación de Alejandra Guzmán en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Al parecer Enrique Guzmán no se equivocó cuando aseguró que podría estar en riesgo el espectáculo debido a que las cantantes tiene un carácter muy explosivo por lo que podrían salir chispas y el ‘Perrísimas Tour’ no duraría mucho.

“Las dos (son explosivas). A mi hija la conozco, a la otra (Paulina Rubio) no tanto, pero la he visto, cojean de la misma pata“, dijo durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando.

