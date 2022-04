Gonzalo Higuaín y lo difícil que es la MLS: “No puedes jugar con un cigarrillo en la boca. Es una liga dura”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gonzalo Higuaín, ex Real Madrid, Napoli y Juventus, es uno de los referentes de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos con el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. El argentino ha relatado que aunque pensó que era una liga fácil y tranquila, pero que se dio cuenta que es muy difícil y hay bastante nivel de juego.

El argentino de 34 años de edad conversó con Christian Vieri, exdelantero italiano, en su programa de Twitch sobre la liga y cómo él pensaba que era antes de su llegada al club de Miami en la MLS.

“Pensé en venir aquí y jugar con un cigarrillo en la boca y, en cambio, es difícil. Es una liga dura”, explicó el ex del Real Madrid en el Twitch de Christian Vieri.

El argentino que jugó en dos Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) recalcó que la MLS le pareció al calcio italiano. “Aprendí que es similar a la italiana”, apuntó Higuaín sobre la MLS.

Higuaín le envió un mensaje a Luis Suárez de no creer que esta liga es fácil y no hay que esforzarse. Eso luego de unas declaraciones del uruguayo que dijo que no había presión.

“El otro día iba caminando por San Francisco y la gente no me conocía. El país es muy grande, el fútbol no es el primer deporte y puedes estar más tranquilo. No es una mala opción”, se sinceró Luis Suárez con Jorge Ramos de ‘ESPN Deportes’.

En las últimas semanas han reportado varios portales que Súarez está en conversaciones para llegar al fútbol estadounidense una vez termine su contrato con el Atlético de Madrid en junio.

🤔🇺🇸 Higuaín habló del posible desembarco del rojiblanco en la liga americana (le quiere Beckham)



👀 De lo que él pensaba y de lo que finalmente se encontró https://t.co/mBKXLGtBKO — Diario AS (@diarioas) April 25, 2022

“La familia está muy feliz acá, es un país que me gusta, no hay presión de nada”, reconoció el delantero uruguayo.

