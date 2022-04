Conoce la casa donde Ovi, el archienemigo de Nathanael Cano, derrocha sus millones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El rapero cubano Ovi, de 26 años y quien tiene una muy mala relación con Nathanael Cano, es un amante de compartir con sus seguidores los millonarios gastos que realiza en la compra de vehículos deportivos, de joyas y de casas.

El 23 de julio de 2021 desembolsó, tras dejar su antiguo apartamento en Brickell, un total de $850,000 dólares en la compra de una muy linda casa en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.

El inmueble, que tiempo más tarde se lo habría obsequiado a su mamá y fue construido en el año de 2016, cuenta con una extensión de 3,113 pies cuadrados, con cinco recámaras y con cinco baños. View this post on Instagram A post shared by EL ASERE DE ASERES (@ovi_oficial)

También goza de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de oficina, de garaje para dos vehículos, de cuarto de lavado, de balcón, entre otras habitaciones. View this post on Instagram A post shared by EL ASERE DE ASERES (@ovi_oficial)

En un reciente video, que compartió por medio de su cuenta de Instagram, Ovi nos presumió su vestidor llenó de zapatos multicolores, así como su sala de trofeos, instalada en la zona de escalera. View this post on Instagram A post shared by EL ASERE DE ASERES (@ovi_oficial)

Al exterior, en su lote de 4,050 pies cuadrados cuenta con áreas verdes, con una piscina con su respectiva área de spa, entre otras amenidades.

Para ver más imágenes de cómo lucía la casa de Ovi antes de pasar a sus manos, da clic aquí.

