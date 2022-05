Alejandra Espinoza abrió su corazón para revelar por qué no ha tenido más hijos: “Ya no lloro cuando lo cuento”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque Alejandra Espinoza deseaba tener una familia grande y darle a primogénito más hermanitos, es un sueño que ha tenido que dejar atrás para entender que ser madre de un hijo es suficiente.

A unos días de celebrarse en México el Día de la Madre, la protagonista de la telenovela ‘Corazón Guerrero’ habló nuevamente sobre sus deseos de hacer crecer su familia junto a su esposo Aníbal Marrero, pero en esta ocasión sorprendió al revelar que si no ha logrado darle un hermanito a su hijo Matteo es por una poderosa razón que no está en sus manos.

“Últimamente, he estado haciendo muchas entrevistas y como que a la gente no le cae el veinte que si yo no tengo otro hijo no es porque yo no quiera, es porque no he podido“, expresó.

La modelo mexicana, quien continuamente comparte a través de las redes sociales amorosos mensajes dedicados a su primogénito, también confesó que con el paso del tiempo ha logrado entender que convertirse en madre nuevamente es complicado, por lo que incluso ya no le afecta cuando habla del tema abiertamente.

“Llegó un momento en que yo ya lo acepté. Ya no lloro cuando lo cuento y ya no me siento mal cuando lo expreso. Un hijo es más que suficiente, no tienes que tener dos, tres, cuatro”, añadió la actriz de 35 años.

Aunque viene de una familia numerosa y ha recurrido a otras alternativas para cumplir el sueño de convertirse en madre nuevamente, ha llegado un momento en que prefiere entender que hay cosas que no puede controlar.

“Yo crecí llena de hermanos, yo sé lo importante que es y sí, yo quería eso para Matteo, pero si no se puede no se puede ya son cosas que están fuera del control de mi esposo, fuera de mi control. Siempre yo esa área se la dejé en manos a Dios y ya, yo creo que llega un punto que todos tenemos que superar nuestros traumas”, explicó.

Además, comparte que le ha explicado a su hijo que él es lo más grande que existe en su vida y en la de su esposo, por lo que no necesitan nada más para ser felices en familia.

“Yo me acuerdo, yo le decía a Matteo todo el tiempo: ‘antes de los 7 años, papi, vas a ver, vamos a echarle todas las ganas pa’ que tengas un hermanito‘. Cuando cumplió 7 años fue lo primero que se me vino a la cabeza: ‘híjole, o sea… sí, yo pensaba que antes de los 7 años de Matteo iba a tener otro bebé, pero pues ya no“, detalló la también ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007.

También te podría interesar:

–Así es el personaje de Alejandra Espinoza en ‘Corazón Guerrero’, telenovela de TelevisaUnivision

–Alejandra Espinoza comparte avance de ‘Corazón Guerrero’, su primer protagónico de telenovela

–Alejandra Espinoza se ‘deja llevar’ con los besos a su galán en la telenovela ‘Corazón Guerrero’