Bad Bunny estrena video oficial de ‘Moscow Mule’, el primer sencillo de su nuevo álbum

Este viernes 06 de mayo de 2022, Bad Bunny lanzó su quinto álbum de estudio “Un Verano sin ti”, una esperada producción que tiene colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, The Marias, Tony Dize y Buscabulla.

El cantante también sacó a la luz el video musical de “Moscow Mule”, el primer track del álbum. En él, podemos ver al cantante disfrutando de un corto romance con una chica que le da el aventón en su camioneta, después de que lo encontrara en una carretera desnudo.

Una de las escenas más interesantes del videoclip es el final cuando se ve a Bad Bunny y a la protagonista del video, sin ropa pero con un cuerpo parecido al de juguetes como Barbie y Ken, y saltando sobre el agua como si fuesen delfines.

A continuación de compartimos la letra de la canción para que puedas disfrutar de este nuevo videoclip de Bad Bunny, aprendiéndote este tema que seguramente será un éxito:

Letra “Moscow Mule” de Bad Bunny:

Si yo no te escribo, tú no me escribe’ (Ey)Si tú quiere’, yo te busco

Yo sé dónde tú vive’

Quizá hoy está aborrecía’

Pero por dentro tiene’ alegría

Si quieres te la saco

Dos trago’ y sabe’ que me pongo bellaco

No somo’ na’, pero estamo’ envuelto’ hace rato, oh-oh

WhatsApp sin el retrato, no guarda’ mi contacto (Ey, ey, ey, ey)

Pero se la saco

Dos trago’ y sabe’ que me pongo bellaco

No somo’ na’, pero estamo’ envuelto’ hace rato, oh-oh

WhatsApp sin el retrato, no guarda’ mi contacto

Todo e’ underwater (Ey)

Baby, vamo’ pa’l cuarto quarter

En la Uru’ comiéndono’ el pate

Te vo’a dar duro pa’ que no me compare’

Ey, cuida’o con ese mahón, que se va a romper (Ey)

Ese booty lo vo’a romper (Ey)

Yo no sé si yo te vuelva a ver

Si mañana me vo’a perder

Tú ere’ una player, me hiciste un crossover

Esta ve’ metiste, me diste game over

Eh-eh, porque no e’ pa’ olvidar

El perreo aquel, que se fue viral

Dime si mañana te va’ a quedar

Después de la alarma te lo voy a dar

Ey, hoy tú no va’ a trabajar, no

Si quieres te la saco

Dos trago’ y sabe’ que me pongo bellaco

No somo’ na’, pero estamo’ envuelto’ hace rato, oh-oh

WhatsApp sin el retrato, no guarda’ mi contacto

Pero se la saco

Dos trago’ y sabe’ que me pongo bellaco

No somo’ na’, pero estamo’ envuelto’ hace rato, oh-oh

WhatsApp sin el retrato, no guarda’ mi contacto

Me gustan así, piquetúa

Mami, qué rica te ve’ esnúa’

Quizás no sentiste lo que yo sentí

Pero aún yo te debo una noche en la suite

Pa’ darte table

Dale, mami, habla

Tú ere’ una diablona, no te haga’

Pa’ darte tabla

Pa’ darte table

Dale, mami, habla

Tú ere’ una diablona, no te haga’

No, no, no, no (No, no, no, no)

No, no, no, no (No, no, no, no)

No, no, no, no (No, no, no, no)

Ey yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer esnú’

En una playa por Balí si no Cancún

Pide otro Moscow Mule

Que ando en nota, nota

Ven y choca

Conmigo que se joda

Baby, tú ‘tá grandota

Pero hoy ando en nota

Ven y choca

Conmigo que se joda, eh

Que se joda, ey

Mami, tú quiere’ perreo (Tú quiere’ perreo)

Tú quiere’ perreo (Tú quiere’ perreo)

Tú quiere’ bellaqueo (Tú quiere’ bellaqueo)

Tú quiere’ bellaqueo (Tú quiere’ bellaqueo)

Mami, tú quiere’ perreo (Tú quiere’ perreo)

Tú quiere’ perreo (Tú quiere’ perreo)

Tú quiere’ bellaqueo (Tú quiere’ bellaqueo)

Tú quiere’ bellaqueo (Tú quiere’ bellaqueo)

