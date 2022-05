Alexis Vega reveló sus verdaderas intenciones en Chivas de Guadalajara: el mexicano usará al “Rebaño Sagrado” para llegar a Europa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La novela de Alexis Vega con Chivas de Guadalajara parece haber llegado a su final. El atacante mexicano tomó una importante decisión luego de varios meses de incertidumbre: el azteca renovó su contrato con el “Rebaño Sagrado” hasta junio de 2024. A pesar de que el fútbol mexicano podrá disfrutar de Vega por algunos partidos más, en la mesa está su posibilidad de irse a Europa.

🇦🇹 ¡CHIVAHERMANOS! 🇦🇹



🔥🔥🔥 ES DE MI AGRADO INFORMARLES QUE…



🎥 EN VIVOhttps://t.co/wgmq0vv2oM pic.twitter.com/X94NXA0WFr — CHIVAS (@Chivas) May 5, 2022

El atacante de 24 años de edad fue sincero con sus intenciones en la plantilla. A pesar de que el azteca reconoció que buscará lograr un campeonato con Chivas de Guadalajara, Vega también tiene entre sus cartas irse a Europa en cuanto se presente la oportunidad.

“Estaría mal si firmo con Chivas y pienso en Europa, no me puedo ir sin quedar Campeón; esa es mi prioridad y si llega la oportunidad de ir a Europa, adelante (…) Estoy en un gran equipo, rodeado de grandes compañeros y muy buenas personas, y todos son unas personas increíbles”, explicó Vega en conferencia de prensa. “Sería un error mío si firmo con Chivas y pienso en Europa": Alexis Vega tras renovación de contratohttps://t.co/CBAs5TqIxT pic.twitter.com/Hj8QyIb37N— MedioTiempo (@mediotiempo) May 7, 2022

Europa entre ceja y ceja

A pesar de que la conferencia se trató el tema más importante que fue la extensión del vínculo de Vega con el club, Alexis dejó muy claro que su sueño sigue siendo ir a Europa. Pero esta vez, en caso de que un equipo quiera hacerse con sus servicios, deberá esperar hasta 2024 o negociar con el equipo mexicano por su ficha. El atacante de El Tri está valorado en $8 millones de dólares, aproximadamente.

“Obviamente se hizo un contrato con cláusulas muy importantes, Chivas siempre es el trampolín para ir a Europa, pero uno no piensa en jugar en otro equipo de México estando en este gran club, todo lo que he vivido estoy encantado. No hay ninguna traba, por mi parte estoy feliz acá y si es en México, en Chivas me quiero quedar”, sentenció.

También te puede interesar:

° Un “Loco” para Chivas de Guadalajara: en el “Rebaño Sagrado” se frotan las manos por la posible llegada del entrenador argentino

° “Era un barrio con drogas, armas y cualquier tipo de cosas”: Alexis Vega reveló cómo el fútbol había muerto para él

° ¿Chivas mediocre? Uriel Antuna le deja un recado a sus detractores del “Rebaño Sagrado”