Eduin Caz de Grupo Firme desmiente sobredosis y ataque cardíaco desde hotel en México

El vocalista de la agrupación Grupo Firme, Eduin Caz, tuvo que ser trasladado a un hospital durante un concierto que dio en Foro Sol de México el pasado viernes, donde estuvieron a casa llena durante cinco espectáculos. Por supuesto, los fanáticos quedaron preocupados de la salud del cantante y el mismo tuvo que salir al paso y desmentir los supuestos rumores de sobredosis y ataque cardíaco que, según cuenta, dijeron en las redes sociales.

“Andan diciendo no que como un ataque cardíaco o algo así. No, no me pasó eso. No es cierto que tienen contacto con gente de mi equipo y, si es así, díganme cómo se llaman para correrlos porque están dando información errónea. Y también mire en otras páginas que por sobredosis… No uso drogas, me gusta pistear… No se dejen engañar con lo que dice la gente. Yo por eso ahorita se los estoy explicando y nada más…”, fue la parte más contundente del mensaje de Eduin Caz en Instagram que hizo en reposo desde un hotel en México, después de presentarse con Grupo Firme. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

El cantante le dio una muy buena explicación a sus fans en Instagram: “Hay muchos chismes, mucha información errónea con lo que me pasó el día de ayer… Bueno, hoy en la madrugada… El día viernes llovió… Cayó granizo… No nos gusta cancelar los conciertos y yo dije: -No , no se puede cancelar- Era muy estresante y yo andaba mal. Lo disfruté al máximo y tomé mucho, mucho… Estaba como molesto pues… Estaba enojado y no me podía concentrar pues. No me hallaba y lo que pasó fue que me puse borracho, borrachisimo el viernes… Si se van un tiempo atrás… Saben que tengo una hernia hiatal y me habían dicho que la tomadera tengo que controlarla. Es más hasta cancelarla y ese día se me olvidó por completo… El viernes me eché como 3, 4 shots de 10 segundos y terminé borracho y me ardía… y con diarrea y antes del show tomé, pero tomé de alegría… Estaba muy contento y entonces volví a tomar pero traía yo medicamento y salí del show y hay una señora que nos hace de comer .. Y estábamos en la cocina, comando, birria, todo, pero era acidez… Mas más acidez y comía y o sea era demasiado para mi cuerpo. Terminé de cenar y me vino al hotel…. venían en camino otros amigos que había invitado para que convivieran con mi familia …. Llegué al hotel y me pegó una acidez como en el corazón y en la espalda. Me caí me derrumbé… Sentí yo todo caliente… Como si me prendieran fuego. No aguanté y me desvanecí…”, agregó el integrante de Grupo Firme, Eduin Caz. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

También mostrando mostró unas botellas de champagne y tequila que no pudo tomar para celebrar el gran éxito de la banda de regional mexicano, después los últimos éxitos cosechados. Sobre todo el de hace dos semanas cuando pusieron a todo el público de Coachella 2022. Ahora, este descuido de Eduin Caz lo llevará a comenzar de nuevo un largo y estricto tratamiento en el que, como explicó, no puede tomar café, ni comer harinas, ni sus suplementos nutricionales. Además deberá someterse a unos nuevos estudios en el estómago. Por fortuna, el mexicano está fuera de peligro y esto no fue más que un buen susto para él, su familia y por supuesto los fans de Eduin Caz de Grupo Firme y su esposa presumen sus cuerpazos en Hawaii.

