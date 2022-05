Así es ‘La Casa de Los Famosos’, el hogar donde Niurka, Mayeli y Laura Bozzo echarán chispas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se estrení el martes 10 de mayo en la pantalla de Telemundo y lo hizo con 17 participantes que buscarán llegar hasta la final para hacerse acreedores a un cuantioso premio de $200,000 dólares, pero para ello deberán soportar ser espiados las 24 horas del día por 55 cámaras y por 62 micrófonos.

Al igual que como sucedió con la primera temporada, el reality show es realizado en una casa ubicada en el barrio de Santa Fe, al poniente de Ciudad de México, pero se le realizaron algunas modificaciones.

La vivienda -que albergará a famosos de la talla de Niurka Marcos, Mayeli Alonso, Laura Bozzo, Salvador Zerboni y Toni Costa– cuenta al interior con área de vestíbulo, con cocina, con comedor, con sala principal, con dos recámaras, con baño, con un tapanco y con el infaltable confesionario.

Al exterior goza de terraza, de césped artificial, de piscina con su respectiva zona de spa, de jacuzzi, de gimnasio y de la infaltable suite, la cual dio mucho de qué hablar en la primera temporada.

Cocina

La cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, con dos espejos rectangulares y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador para 10 comensales.

Niurka Marcos: 'Cada quién hace con su cuerpo, que es su templo, lo que quiere'. #LCDLF2 pic.twitter.com/6q9m0rwnJw — La Casa de los Famosos (@CasaDeFamosos2) May 11, 2022

Comedor

El comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, esta conformado por una mesa de parota y por varias sillas de tono gris y otras más de color verde. Al centro de la mesa hay un hermoso arreglo floral.

Tapanco

Desde la cocina se tiene acceso a una escalera que lleva a un tapanco, un espacio que cuenta con algunos muebles para aquellos habitantes que quieran tener una plática privada o simplemente aislarse por un momento del resto.

Sala

La sala, que es donde los famosos recibirán las noticias de sus nominaciones y de sus expulsiones, está conformada por un sofá alargado de tono gris con cojines grises, amarillos y lilas, por un taburete amarillo, por dos alfombras, por una gran pantalla de televisión empotrada a la pared, por un cuadro, por un librero y por diversas repisas.

Confesionario

El confesionario, que será el lugar donde todos traicionarán a sus aliados, está pintado en tonos rosas, cuenta con un sillón individual de color verde agua y con una pantalla de televisión empotrada a la pared.

Recámaras

Las recámaras, que están llamadas a ser el sitio favorito de los televidentes y cuyas paredes están pintadas de lila y verde, llaman la atención por la distribución de sus 17 camas individuales, ya que no todas están al mismo nivel, al haber algunas a las que se accede tras subir tres escalones, mientras que el resto están a ras de piso.

Jardín

El jardín, que es donde las celebridades serán sometidas a diversos retos, cuenta con césped artificial, con terraza, con una piscina con su respectiva área de spa, con un jacuzzi, con diversos muebles de exterior, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Jacuzzi especial

Además del jacuzzi ubicado en la zona de piscina, en otra parte de la casa hay un nuevo jacuzzi, en el que, se asegura, las personalidades pasarán noches inolvidables, pues se encuentra en un lugar más íntimo y privado.

Gimnasio

El gimnasio, en el que seguramente veremos a todos los habitantes ejercitándose para mantener la figura que tanto los caracteriza, está muy bien equipado y llama la atención por la leyenda ‘Hazlo Posible’ inscrita en una de sus paredes. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

¿Cuál creen que sea la habitación de la casa donde saldrán más chispas?

Sigue leyendo:

Conoce la increíble mansión que Adam Levine, vocalista de Maroon 5, vendió en $51,000,000

Así es la sencilla casa de California que Emily Ratajkowski vende en $2,195,000 de dólares

Aseguran que Mariah Carey es la nueva dueña de mansión que ‘The Rock’ alquiló en Georgia

Día de las Madres: Javier Ceriani visitó mansión de Paulina Rubio para felicitar a Susana Dosamantes