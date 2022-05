Diego Lainez le daría la espalda a las Águilas del América: la Liga MX no sería la primera opción del mexicano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Llegar al fútbol europeo no es una tarea sencilla. Más difícil aún es mantenerse y ganarse un puesto en aquellas latitudes. Diego Lainez pudo cumplir su sueño al jugar en España con el Real Betis. Sin embargo, en esta temporada el mexicano no la tuvo todas consigo y su salida del equipo parece inminente. Pero lo que muchos veían como un retorno fijo a las Águilas del América, parce de no ser el deseo del azteca.

La posibilidad de que Diego Lainez retornase a la Liga MX, era visto como una forma de poder relanzar su carrera en un torneo ya conocido. Sin embargo, el extremo tendría otras pretensiones y en primera instancia querría quedarse en el Viejo Continente.

Según informaciones de El Desmarque, los manejadores del azteca viajaron a Sevilla para tener un encuentro con los directivos del club y expresarles formalmente el deseo que tienen Diego Lainez de salir del equipo por la falta de minutos. A pesar de que el Real Betis lo ha dejado marginado, el conjunto español sólo contemplaría que el mexicano se marche cedido a otro equipo.

Desde hace algunos meses atrás, se ha manejado información que indica que equipos como el Mallorca, Espanyol y Elche serían algunos de los interesados en adquirir los servicios de Lainez. Ya con la decisión formal del jugador, se abren las puertas para la salida del futbolista de El Tri.

Las Águilas del América se han quedado en palabras

En las últimas semanas ha sonado con fuerza el retorno de Diego Lainez a la Liga MX. En teoría, las Águilas del América tendrían serias intenciones de traer de vuelta a su joya, pero según el reporte, no ha llegado ninguna propuesta formal a las oficinas del Real Betis. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

