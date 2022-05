Daddy Yankee habla sinceramente sobre su enemistad con Don Omar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde el inicio de sus carreras, muchos han hablado de una supuesta rivalidad entre los reguetoneros Daddy Yankee y Don Omar. No obstante, fue un conflicto por la gira “The Kingdom” en la que participarían ambas artistas lo que sementó la idea de que había algún tipo de controversia entre los artistas. Esto debido a que Don Omar decidió no seguir con el tour luego de que este había empezado

Hace poco en una entrevista para medio digital, Daddy Yankee se sinceró al respecto y hablo sobre esta supuesta enemistad: “todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión”.

Sumó que hasta el día de hoy, no sabe por qué Don Omar abandonó la gira, sumando que “No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo nuevamente un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque ya hubo precedente y no puedo correr el riesgo de perder tanto dinero”.

Sin embargo, el “Big Boss” no quiso perder la oportunidad para hablar sobre las virtudes de su colega, a pesar de esta incómoda situación: “William es tremendo artista. Un tipo que tiene todas las cualidades para conquistar el mundo. Si hablamos de un buen artista que ha dado el género, él siempre va a ser uno de los clásico”.

Hace poco, se relacionó a los artistas por el lanzamiento del último álbum de Daddy Yankee “Legendaddy”, en el que se encuentra la canción “El abusador del abusador”, la cual se especuló que era sobre Don Omar.

Daddy Yankee respondió asegurando que “no, es que no tiene sentido. Nosotros venimos de tirarnos directo. Siempre hemos ido directo al grano. Lo nuestro murió en 2015 […] A mí, me conviene que todo el mundo piense que es para Don, pero yo ya estoy retirado. No necesito esta promoción. Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que la retome y todo el mundo lo celebre, de corazón. Que logre tener el éxito que está buscando”, cerrando así el tema sobre los rumores de sus problemas con Don Omar.

