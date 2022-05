Livia Brito se defiende y responde a quienes la acusan de agredir a un reportero más

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Livia Brito nuevamente está en medio del escándalo, luego de que un reportero mexicano la acusara de agresión cuando le pidió una entrevista, pero tras días de ser tendencia en las redes sociales, la actriz cubana rompe el silencio, se defiende y responde a la polémica.

Y es que hace unos días, un reportero del programa de entretenimiento “Ventaneando” conducido por la periodista Paty Chapoy, denunció que Livia Brito lo agredió cuando él solo le pedía una entrevista.



Lo cual reavivó la polémica contra la actriz cubana, que en el pasado se vio envuelta en un escándalo que llegó al ámbito legal por haber una presunta agresión a un paparazzi mientras tomaba unas vacaciones en Cancún.



Pero ahora la supuesta agresión se dio mientras ella se encontraba trabajando en su próxima telenovela “Mujer de Nadie”, que será transmitida próximamente por la cadena Televisa.

Livia Brito graba la telenovela “Mujer de Nadie”

Ante el escándalo reciente, Livia Brito decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y publicó un video explicando cómo estuvieron los hechos.



El material fue compartido en sus historias de Instagram y también en su cuenta de Twitter, donde rechazó que haya agredido al reportero de “Ventaneando”, sino que ella no se negó a la entrevista, pero que le pidió tiempo, ya que estaba muy presionada grabando los promocionales de su nueva telenovela “Mujer de Nadie”, la nueva versión de Amarte es Mi Pecado, historia que fue protagonizada por Yadhira Carillo y Sergio Sendel.

Livia Brito rompe el silencio por presunta agresión a reportero

“Mis bebés les platico lo que me pasó el día viernes. Yo estaba grabando los promocionales de ‘Mujer de Nadie’, tenía muy poco tiempo porque me dieron desde las siete de la mañana hasta las tres de la mañana del otro día entonces estaba muy presionada”, comenta Livia Brito en el video que publicó en sus redes sociales.

Le echan los frijoles a #LiviaBrito or violenta una vez más , el reportero #RobertoHernandezGallardo así lo expone en sus redes sociales @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/6Mz9P9Z4ST — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) May 15, 2022

Aseguró que el reportero Roberto Hernández, la perseguía en todo momento y grababa con su celular, cuando ella ya le había explicado que sí le daría la entrevista, pero que la esperara.

“Salí y había un reportero que me estaba pidiendo entrevista. Me fui y me empezó a perseguir, pidiendo la entrevista y yo le dije: ‘Oye, dame chance. Porfa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas’”, indicó la protagonista de “La Desalmada”.

Sin embargo, el reportero no dejó de perseguirla, aseguró la actriz cubana, cuestión que le incomodó demasiado a ella, por lo que le pidió nuevamente que no la persiguiera y la dejara de grabar.

Acusa que el reportero no dejó de grabarla

“Porfa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista’”, prosiguió Livia Brito, quien insiste en rechazar la agresión al reportero.

La cubana de 35 años dejó claro que en varias ocasiones le pidió al reportero que no la persiguiera y la dejara de grabar, pero él nunca hizo caso a sus peticiones y por eso él debe transmitir toda la grabación en el programa para no descontextualizar el asunto

“De hecho me volteé y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado”, comentó Brito.

No pudo dar la entrevista por falta de tiempo, asegura

Asegura la cubana, que a pesar de que estaba dispuesta a conceder la entrevista, por falta de tiempo no pudo hacerlo, pero la insistencia del reportero de “Ventaneando” seguía.

Por lo que ella le puso pausa al celular del reportero, porque él nunca dejó de grabar a pesar de las peticiones de la actriz.

“Lo que hizo (Roberto Hernández) fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento (…) Sigues grabando, te dije que le pusieras pausa y continuó grabando. Entonces lo que hice fue ponerle pausa yo con su celular”, precisó Livia Brito. Mis bebés les dejo por aquí lo sucedido el viernes durante las grabaciones de los Promos de Mujer De Nadie.



Los amo #bebesdeluz pic.twitter.com/GmVIpGq7Nd— Livia Brito Pestana (@liviabritoof) May 15, 2022

“Chicos, con mucho gusto les regalo las entrevistas pero cuando tenga tiempo, de verdad cuando esté bien y sea una entrevista que ya esté como previamente pactada”, concluyó la guapa actriz.

El programa “Ventaneando” anunció que este día transmitirá la nota sobre la presunta agresión de Livia Brito a su reportero, Roberto Hernández.

