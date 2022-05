Rafael Nadal se prepara en casa y este martes llegará a París para buscar el Roland Garros

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Rafael Nadal regresó a los entrenamientos tras su eliminación la semana pasada en el Masters 1.000 de Roma, en el partido ante el canadiense Denis Shapovalov, que no pudo completar en buenas condiciones por culpa de la lesión crónica que sufre en el pie izquierdo.

El jugador español finalizó aquel encuentro de octavos de final con una cojera evidente, mermado físicamente a causa de la dolencia degenerativa que sufre, el síndrome de Muller-Weiss, que hizo temer por su presencia en próximos compromisos, especialmente en Roland Garros.

Sin embargo, Nadal volvió este lunes a los entrenamientos. El ganador de veintiún Grand Slams, que ha estado unos días de descanso en Manacor (Mallorca), mostró una imagen en Instagram ejercitándose sobre la pista en su academia y confirmó que viajará a París el miércoles para continuar su puesta a punto antes del inicio del segundo Grand Slam de la temporada.

“Hoy en Manacor, en la Rafa Nadal Academy.. Nos vemos el miércoles, París Roland Garros”, indicó el tenista español.

Nadal ha ganado veintitrés partidos este 2022 y solo ha perdido tres encuentros. En el presente curso ha conseguido los títulos del Abierto de Australia, Acapulco y Melbourne. Afronta desde el domingo 22 la conquista de su decimocuarto título de Roland Garros.

El tenista español Rafael Nadal desveló, tras su derrota en los octavos de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov (1-6, 7-5 y 6-2), que si no toma “ningún” antiinflamatorio iría “cojo”, además de puntualizar que no está lesionado, sino que es un “jugador que vive con una lesión”.

La lesión crónica que sufre Nadal en su pie izquierdo, conocida como Síndrome de Müller-Weiss, le ha dejado fuera de uno de sus torneos predilectos, el de Roma. El balear volvió a jugar al nivel que tenía antes de la lesión en sus costillas, que le ha apartado casi dos meses de las pistas, y doblegó a su rival en el primer set con un contundente 6-1, pero el pie le impidió mantener el ritmo.

“Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antiinflamatorios porque si no, no puedo entrenar”, aseguró en rueda de prensa.

