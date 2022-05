5 cosas de Burger King que no deseas saber

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Burger King, la cadena de establecimientos de comida rápida, ha acompañado desde 1954 a millones de familias en diversos momentos de sus vidas. El Whopper, el producto estrella de la compañía, ha llenado estómagos y llegado a los corazones de su clientela.

Sin embargo, pese a la tradición y preferencia, la cadena esconde algunos secretos que mostramos a continuación.

1. Sus ventas de están desplomando

Los números no han sido favorables para la cadena de hamburguesas en términos de ventas. En el tercer trimestre del 2021 experimentó una disminución del 2.8% en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con el sitio Eat This, Not That.

Sin embargo, no sólo Burger King se ha ido a la baja. Algunas estimaciones apuntan que en el primer trimestre de 2022 las ventas de varias cadenas de comida rápida cayeron 4.6% derivado del aumento de precios en el país.

2. La popularidad de la marca también ha bajado

En la última encuesta de popularidad de YouGov, los clientes calificaron a la cadena como poco popular y poco saludable. Dentro de la lista de marcas de restaurantes más populares del país Burger King ocupó el lugar 28, incluso por debajo de algunos de sus acérrimos rivales, como McDonald’s, KFC, Chick-Fil-A y Taco Bell.

3. Ingredientes nocivos

Luego que se diera a conocer que se empleaban ingredientes nocivos en el menú de las tiendas, Burger King tomó acción y prohibió hasta 120 ingredientes que eran artificiales o potencialmente dañinos o insalubres. Lo que llamó la atención es que, al promocionar el cambio el año pasado, clientes notaron la presencia de dichos ingredientes en la comida, apunta Eat This Not That.

4. Internet no olvida

En 2021 la cadena se hizo popular gracias a un tweet desafortunado. En el Día Internacional de la Mujer, Burger King publicó: “Las mujeres pertenecen a la cocina”. El mensaje, que tenía la intención de resaltar la falta de chefs en las tiendas y un programa de becas para resarcir la situación, causó polémica que aún es recordada hasta el día de hoy.

5. Rotación de personal y de líderes

Así como en este tipo de establecimientos, el personal que atiende las tiendas tiene una fama de conservar sus empleos poco tiempo, lo mismo ha sucedido con los principales directivos de la compañía. Desde su creación la marca ha tenido más de 20 líderes, lo que podría contribuir a la consistencia en la planificación estratégica a largo plazo.

¿Agregarías algo más?

Te puede interesar:

-Niño que se hizo famoso en Oxxo se internacionaliza y es contratado por Burguer King para campaña publicitaria

-Tuit de Burger King “las mujeres pertenecen a la cocina” enciende las redes en pleno Día Internacional de la Mujer

-Una cadena rusa de comida rápida busca ser el próximo McDonald’s y casi le copia el logotipo