Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, conoció a Alaïa: “Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé su reacción”

“Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé su reacción “, nos dice Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, después de que el bailarín revelara en ‘La Casa de Los Famosos’ que su pareja y Alaïa ya se conocieron.

“Alaïa sabe que papi tiene una amiga muy especial, que se quieren mucho, que viajan… Todo vino por un conejito que Evelyn le regala a Alaïa y me dije: ‘esta es la mía'”, comenzó contando Toni en la casa a sus compañeros, en especial a Niurka Marcos que lo escuchaba con mucha atención.

El conejito, que Evelyn lo compró en una juguetería donde va mucho con su hijo Timothy, viene con una casita, se le pone un corazoncito que al tocarlo lo siente, y un acta de nacimiento que trae el nombre del peluche, el día que nación y el nombre de quién lo regaló.

Toni explicó que en ‘quien te lo regala’, Evelyn había puesto en nombre del bailarín. Sin embargo, cuando Alaïa recibió el regalo, la nena le preguntó quién se lo daba y ahí Toni sintió que era la oportunidad de decirle de la existencia de su novia, pero bajo el apodo de ‘amiga especial’.

Aunque como nos dijo en exclusiva, la idea era decirle a Alaïa de la existencia de Evelyn junto con Adamari López, aseguró que como papá sintió que ese era el momento perfecto y dio un paso más ¡las conectó vía video llamado!

“Le explicó: ‘¿haz tocado el corazoncito que tiene dentro?'”, dijo Toni sobre la conversación de su pareja con su hija, y hasta confesó que Alaïa le dijo a Evelyn que era su muñeco favorito.

Para Toni, esto que hizo como intuición, se convirtió en lo que él tanto esperaba que sucediera entre ellas: “A partir de ahí mi hija, que es una niña, como cualquiera, su percepción sobre mi pareja es que es muy buena persona“.

¿Cómo fue que nació la historia del conejito?

Este es el conejito que Evelyn le regaló a Alaïa. Foto: Evelyn Beltrán

En exclusiva, Evelyn nos contó que, después de una sesión de fotos, pasó por la juguetería donde siempre le compra todos los regalos a su hijo, que es uno de sus lugares favoritos.

“Le puse que era de parte de su papá, pero Toni le dijo que no había sido de parte de él, sino de la amiga especial de papi y la nena le dice que ella me quería dar las gracias… Ella estaba súper contenta, súper agradecida, fue cuando hablamos con Facetime“, nos cuenta Evelyn y sigue.

“Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé la reacción de la nena… Ella me dio las gracias, me dijo que era su color favorito, que le había sentido el corazoncito… Nos ponemos a hablar en inglés, me dijo que era su favorito y que muchas gracias”.

Evelyn, quien lleva una campaña activa apoyando a su pareja en redes sociales, asegura que extraña muchísimo a Toni, pero que está feliz de todo lo que está viviendo el bailarín y concluye recordando ese día tan especial donde el amor de la vida de su novio entró en su vida.

“Nunca me imaginé que ese conejito iba a ser la puerta para ver a la nena en cámara y que tuviéramos la oportunidad de conocernos, lo compré con mucho amor y me hace darme cuenta que un niño no se fija en lo material, sino cuando alguien le da algo con amor”.

MIRA LA ENTREVISTA QUE LE HICIMOS A EVELYN Y TONI ANTES DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’:

