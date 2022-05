Fiscal general de Texas, Ken Paxton, sugiere armar a los maestros tras masacre en escuela de Uvalde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de la tragedia en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, donde 18 niños murieron, una de las primeras recomendaciones de Ken Paxton, fiscal del Estado, para ayudar a prevenir tiroteos en las escuelas es armar a los maestros y administradores escolares.

Paxton comentó en entrevista para Newsmax que algunos liberales han reiterado sus llamados para que se implementen medidas de control de armas, sin embargo, fue tajante al rechazar esa idea.

🇺🇸 | AHORA – MATANZA EN EEUU: La respuesta del fiscal general de Texas, Ken Paxton, al tiroteo en la escuela: "No podemos evitar que la gente haga cosas malas… no van a seguir las leyes de armas".

pic.twitter.com/eS8N1GG4dV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2022

Y respondió que quiere que los ciudadanos estén armados y entrenados para manejar situaciones de tiradores activos.

“Bueno, mira, conoces a quienes están disparando a personas, que están matando niños… no están siguiendo las leyes de asesinato, no van a seguir las leyes de armas. Entonces, esta idea de que, de alguna manera, si les prohíbes las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley, de alguna manera estos sujetos que matan a las personas seguirán la ley de armas, pero no seguirán las leyes de asesinato, es algo ridícula”.

“Pero parece ser el argumento que hacen. Y siempre olvidan que estos no son ciudadanos respetuosos de la ley. Ellos son los que matan a la gente. Entonces, no tiene sentido para mí. Preferiría tener ciudadanos respetuosos de la ley armados y entrenados para que puedan responder cuando suceda algo como esto porque no será la última vez”, insistió.

Cabe recordar que en 2021, Ken Paxton se unió a una coalición de 26 estados para proteger la Segunda Enmienda en el caso de New York State Rifle and Pistol Association v. Corlett, que desafía la ley de Nueva York que permite solo aquellos que “demuestren una necesidad especial de autoprotección distinguible de la comunidad en general o de personas involucradas en la misma profesión” porten un arma de fuego fuera del hogar.

La Segunda Enmienda promete explícitamente el derecho a portar armas a todos los estadounidenses y no los deja indefensos cuando salen de sus hogares.

