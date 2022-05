Chicharito y Carlos Vela ya tienen a su heredero: Brandon Vázquez súpera a las estrellas mexicanas en la MLS

El fútbol de Estados Unidos es una gran mezcla de juventud y veteranía. Las estrellas mexicanas arrancaron bastante bien la temporada. Chicharito y Carlos Vela acumulan 10 goles entre ambos. Pero hay un joven mexicoamericano que se está robando las miradas en la MLS y ha superado a Javier Hernández y el “Bombardero”: Brandon Vázquez la sensación de FC Cincinnati.

Sin duda alguna, los flashes mexicanos en la MLS se lo llevan Javier Hernández y Carlos Vela. La ciudad de Los Ángeles tiene entre sus figuras a las veteranas estrellas aztecas. Pero silenciosamente Brandon Vázquez ha tenido un rendimiento destacado en uno de los equipos más modestos del torneo estadounidense. La ubicación y aspiraciones del equipo le añade una mayor complejidad a los números del atacante de 23 años de edad.

Los números de Brandon Vázquez

El atacante mexicoamericano se ubica en la tercera posición en la tabla de goleadores de la MLS. Brandon Vázquez acumula 7 goles en 12 partidos y sus registros solo son superados por Sebastián Driussi (8) y Jesús Ferreira (9). Who else but Brandon Vázquez to equalize for @fccincinnati?



His header makes it 1-1 in the first half.

Estados Unidos en la mira de Vázquez

El atacante del FC Cincinnati nació en San Diego, California. A pesar de que ha tenido la oportunidad de participar en un módulo sub-17 con México, lo cierto es que Estados Unidos ha estado más pendiente de su evolución. Brandon Vázquez ha recibido el llamado de la USMNT en las categorías sub-17, 19, 20 y 23. Incluso, el atacante de 23 años de edad ha marcado 3 goles con la camiseta de las "Barras y las Estrellas". Brandon Vazquez has been on 🔥 for @fccincinnati

– 4 Games

– 4 Goals

– 1 Assist

23 years of age , he could be a Late bloomer

Eligible for both 🇺🇸 & 🇲🇽

Played with the #USMNT in U-17 , U-19, U-20 & U-23

He was also part of a Mexico U-17 Camp when he was in Xolos.

Keep an Eye 👀

